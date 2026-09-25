Bureau Veritas abrió un nuevo laboratorio de muestras geológicas en San Juan

Desde la empresa remarcaron que la instalación en San Juan permitirá brindar servicios especializados de manera local, acompañando a sus clientes durante las distintas etapas de sus proyectos.

Por su parte, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, calificó la inauguración como “un gran logro para la provincia” y destacó la importancia de la instalación de nuevas empresas y servicios en el Parque Industrial.

En la misma línea, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, resaltó la posibilidad de desarrollar en San Juan procesos que anteriormente debían realizarse fuera de la provincia. “Son procesos que no estaban y que hoy se pueden hacer en San Juan, es significativo para la provincia”, señaló.

Servicios para proyectos industriales

Bureau Veritas ofrece servicios de acompañamiento a sus clientes durante todo el ciclo de vida de un proyecto, con soluciones de valor agregado para distintas industrias. Entre sus áreas de trabajo se encuentran las instalaciones químicas y petroquímicas, además de servicios vinculados al análisis y control de materiales y muestras.

La llegada de la compañía y la puesta en funcionamiento del laboratorio en Chimbas amplían la oferta de servicios especializados disponibles en San Juan y suman capacidad para realizar análisis vinculados a la actividad productiva y minera dentro de la provincia.