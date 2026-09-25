Grecia busca voluntarios para cuidar tortugas marinas

Los voluntarios pueden colaborar en diferentes playas de Zakynthos, el Peloponeso y Creta, donde los equipos continúan con el seguimiento de los nidos y las crías.

Entre las actividades se encuentran:

Monitoreo de playas y nidos

Seguimiento de eclosiones

Excavaciones posteriores de los nidos

Recopilación de información científica relacionada con la reproducción de las tortugas marinas.

Grecia ofrece voluntariados de dos semanas para cuidar tortugas

Una de las particularidades de la convocatoria para esta temporada es la posibilidad de participar durante dos semanas.

Habitualmente, los programas de campo de ARCHELON requieren permanencias de entre tres y cuatro semanas. La nueva modalidad permite que puedan sumarse viajeros que no tienen disponibilidad para quedarse durante períodos más extensos.

A fines de septiembre todavía hay diferentes alternativas. El proyecto de Chania, en Creta, funciona hasta el 10 de octubre, mientras que los de Rethymno y Zakynthos permanecen activos hasta el 15 de octubre.

También existe una propuesta que funciona durante todo el año: el Centro de Rescate de Tortugas Marinas de Glyfada, ubicado cerca de Atenas. Allí los voluntarios participan en tareas vinculadas con el cuidado, la rehabilitación y la posterior liberación de tortugas heridas.

Cuánto cuesta el voluntariado y qué incluye

Aunque ARCHELON ofrece alojamiento, el programa no es gratuito. La organización cobra una tarifa de participación destinada a contribuir con el hospedaje y el funcionamiento de los proyectos.

Los programas de campo parten desde 700 euros por cuatro semanas, con alojamiento incluido. En el Centro de Rescate de Glyfada, la tarifa parte desde 850 euros por cinco semanas.

En los proyectos de campo, los participantes suelen alojarse en campamentos organizados por ARCHELON. En Lakonikos, por ejemplo, la estación funciona dentro de un camping ubicado en un olivar junto a la playa de Mavrovouni.

En Glyfada, los voluntarios se alojan en un departamento compartido de Paleo Faliro, con capacidad para hasta ocho personas, cocina, baño, living, balcón y Wi-Fi.

La convocatoria permite seleccionar fechas durante fines de septiembre y octubre de 2026. La disponibilidad depende de cada proyecto y puede modificarse según las necesidades de los equipos.