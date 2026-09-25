La macroeconomía argentina vive un fin de semana financiero complejo. El riesgo país se acerca a los 600 puntos y la Bolsa porteña acumula cinco ruedas en baja. El escenario está marcado por la presión sobre los bonos soberanos y la caída de las acciones.
El riesgo país se acerca a los 600 puntos y la bolsa porteña cae por quinto día
A su regreso de los Estados Unidos, el presidente Javier Milei encuentra un país con movimientos complejos en la macroeconomía. Incluso el riesgo país, se aleja cada vez más del piso de 402 puntos, registrado el pasado 10 de julio.