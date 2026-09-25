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El riesgo país se acerca a los 600 puntos y la bolsa porteña cae por quinto día

A su regreso de los Estados Unidos, el presidente Javier Milei encuentra un país con movimientos complejos en la macroeconomía. Incluso el riesgo país, se aleja cada vez más del piso de 402 puntos, registrado el pasado 10 de julio.

La macroeconomía argentina vive un fin de semana financiero complejo. El riesgo país se acerca a los 600 puntos y la Bolsa porteña acumula cinco ruedas en baja. El escenario está marcado por la presión sobre los bonos soberanos y la caída de las acciones.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó este viernes a 602 puntos, mientras que el S&P Merval retrocede 0,8% y acumula su quinta rueda consecutiva en baja. Pese a que el banco que mide el riesgo país adelantó que si Milei fuera reelecto en 2027, el país volvería a la categoría de "sujeto de crédito".

La nueva escalada profundiza una tendencia que se hizo visible durante las últimas jornadas. El jueves, el indicador había cerrado en 578 puntos, su nivel más elevado desde fines de abril, después de que los bonos argentinos en dólares registraran una caída promedio de 0,5%.

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La presión también alcanza a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, mientras los inversores siguen con atención el escenario internacional y las señales de la economía local. La baja del petróleo impacta especialmente sobre las compañías energéticas y es uno de los factores que explica el retroceso de la Bolsa porteña durante la jornada.

El mercado llega a este cierre de septiembre después de una semana marcada por una mayor volatilidad financiera. A la incertidumbre externa se suman datos económicos locales que muestran una caída de la actividad y un aumento de la pobreza durante el primer semestre de 2026.

La evolución del riesgo país es seguida de cerca por el Gobierno, ya que un nivel más elevado encarece el financiamiento externo para el Estado, las provincias y las empresas argentinas.

En paralelo, el dólar oficial había alcanzado el jueves un nuevo máximo nominal de $1.540 en el Banco Nación, mientras el mercado continúa evaluando las próximas decisiones financieras del Gobierno.

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