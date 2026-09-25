Un extraño hallazgo frente al ingreso principal del Cementerio Central de Valle Fértil generó preocupación y sorpresa entre los vecinos y efectivos policiales. La escena fue descubierta durante la mañana de este viernes, cuando el sereno del lugar advirtió la presencia de elementos que consideró fuera de lo habitual y dio aviso a la Comisaría local.
Extraño hallazgo frente al cementerio de Valle Fértil: investigan un supuesto ritual
Velas, cintas negras y una foto fueron encontradas en las puerta del cementerio.