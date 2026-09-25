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Extraño hallazgo frente al cementerio de Valle Fértil: investigan un supuesto ritual

Velas, cintas negras y una foto fueron encontradas en las puerta del cementerio.

Un extraño hallazgo frente al ingreso principal del Cementerio Central de Valle Fértil generó preocupación y sorpresa entre los vecinos y efectivos policiales. La escena fue descubierta durante la mañana de este viernes, cuando el sereno del lugar advirtió la presencia de elementos que consideró fuera de lo habitual y dio aviso a la Comisaría local.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron, sobre la vereda ubicada frente al acceso al cementerio, un círculo formado por velas blancas dispuestas de manera meticulosa y rodeadas por cintas negras. También había una sustancia que, a simple vista, parecía sangre o restos de carne molida, además de fotografías de un integrante de las Fuerzas de Seguridad del departamento.

Por las características de los elementos encontrados, surgió la hipótesis de que podría tratarse de un supuesto ritual de magia negra. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente el significado de los objetos ni quién los colocó en ese lugar.

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El hallazgo tuvo un fuerte impacto dentro de la institución policial y entre los habitantes de la comunidad vallista. Aunque por el momento existe hermetismo en torno al caso, la noticia comenzó a circular rápidamente entre los vecinos.

La presencia de fotografías de un efectivo policial es uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores, que deberán determinar el origen de los elementos y establecer si existe alguna intención concreta detrás de su colocación frente al cementerio.

Por ahora, el episodio permanece bajo investigación y se aguardan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido.

FUENTE: Infovallfertil

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