Extraño hallazgo frente al cementerio de Valle Fértil: investigan un supuesto ritual

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron, sobre la vereda ubicada frente al acceso al cementerio, un círculo formado por velas blancas dispuestas de manera meticulosa y rodeadas por cintas negras. También había una sustancia que, a simple vista, parecía sangre o restos de carne molida, además de fotografías de un integrante de las Fuerzas de Seguridad del departamento.

Por las características de los elementos encontrados, surgió la hipótesis de que podría tratarse de un supuesto ritual de magia negra. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente el significado de los objetos ni quién los colocó en ese lugar.