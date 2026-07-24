Sospechan que Mauro Icardi estuvo implicado en el robo a la casa de Wanda Nara en Milán

Fue entonces cuando Calabró reveló que esa versión provenía de Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara. Ante eso, Colosimo salió a desmentirla: "Ana se equivocó".

Para darle peso a su relato, remarcó que fue ella quien vivió el episodio en primera persona: "La que estaba en la casa era yo. Por eso todos los que hablan suman cosas que no pasaron. Nos escondimos en un baño. Yo ya estaba arriba con Isabella. Los tres nenes quedaron abajo viendo el partido, ellos vieron a los delincuentes y se escondieron conmigo, en el baño".

La millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara tras el robo en su casa

En medio de la investigación por el robo en su casa en Milán, trascendió que Wanda Nara decidió tomar cartas en el asunto: según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV), la empresaria ofrece una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información sobre la banda que ingresó a su casa.

La cifra alimenta la teoría de que el robo no fue al azar, ya que los delincuentes dejaron otros objetos de gran valor pero se llevaron los pasaportes de sus hijas, un dato que refuerza las sospechas sobre una filtración de información previa.