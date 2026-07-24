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Sospechan que Mauro Icardi estuvo implicado en el robo a la casa de Wanda Nara en Milán

Lejos de descartar la hipótesis de plano, Nora, la mamá de la conductora, respondió tajante: "Si eso es así, es macabro".

En medio de las repercusiones por el violento robo que sufrió la casa de campo de Wanda Nara en Milán, en PrimiciasYa (América TV) le preguntaron directamente a Nora Colosimo si cree que Mauro Icardi podría estar detrás del hecho.

La consulta llegó de la mano de Marina Calabró, quien planteó sin vueltas: "¿Es capaz Icardi de haber armado el robo estando sus hijas ahí, en el lugar de los hechos, con cuchillos, con cuatro encapuchados?".

Lejos de descartar la hipótesis de plano, Nora respondió tajante: "Si eso es así, es macabro". Sin embargo, aclaró que hay datos que circularon de forma errónea: "Lo de los cuchillos no sé quién te lo dijo. Menos mal que me lo preguntás".

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Fue entonces cuando Calabró reveló que esa versión provenía de Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara. Ante eso, Colosimo salió a desmentirla: "Ana se equivocó".

Para darle peso a su relato, remarcó que fue ella quien vivió el episodio en primera persona: "La que estaba en la casa era yo. Por eso todos los que hablan suman cosas que no pasaron. Nos escondimos en un baño. Yo ya estaba arriba con Isabella. Los tres nenes quedaron abajo viendo el partido, ellos vieron a los delincuentes y se escondieron conmigo, en el baño".

La millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara tras el robo en su casa

En medio de la investigación por el robo en su casa en Milán, trascendió que Wanda Nara decidió tomar cartas en el asunto: según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV), la empresaria ofrece una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información sobre la banda que ingresó a su casa.

La cifra alimenta la teoría de que el robo no fue al azar, ya que los delincuentes dejaron otros objetos de gran valor pero se llevaron los pasaportes de sus hijas, un dato que refuerza las sospechas sobre una filtración de información previa.

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