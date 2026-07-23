Andrés Nara tuvo fuertes declaraciones contra Mauro Icardi

Y remarcó: "El problema más grande que tiene hoy esta situación es la documentación de los menores".

A su vez, destacó la colaboración de Maxi López: "Obviamente Maxi, como un caballero, se ocupó de todo, se llevó a los chicos, está haciendo la documentación para que puedan volver a su destino, que es Argentina, para poder estar en el colegio, como tiene que ser un buen padre”.

Andrés Nara cuestionó que Icardi no haya firmado aún contó para que pueda facilitar los trámites para tener la documentación de las niñas que se llevaron los delincuentes.

"El tema de las chicas ya no es el mismo caso y acá viene el gran problema. Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema gran grave psicológicamente para sus mismas hijas, no, se opone", comentó indignado.

Y remarcó al respecto: "El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron".

"Todos saben lo que sé y siempre supe de él, estoy convencido, pero en estos momentos de guerra poner una bandera blanca en ciertas situaciones extremas para solidarizarse en ciertas situaciones. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", se sinceró Andrés Nara sobre sus diferencias con Mauro Icardi.