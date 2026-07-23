Wanda Nara lanzó su propia academia online: promete enseñar el camino hacia la independencia económica

Según explicó, los contenidos abordan temas relacionados con el desarrollo de la autoestima, la creación de una marca personal, la toma de decisiones y la planificación de proyectos. Además, afirmó que también hablará de los momentos difíciles que atravesó y de las estrategias que utilizó para superar distintos obstáculos a lo largo de su carrera.

Para Wanda, uno de los pilares fundamentales del curso es la confianza en uno mismo. En ese sentido, remarcó que muchas veces el mayor impedimento para avanzar no son las circunstancias externas, sino las inseguridades personales. La empresaria señaló que la capacitación busca responder dudas frecuentes de quienes desean iniciar un emprendimiento o desarrollar una carrera independiente, ofreciendo ejemplos basados en su propia experiencia.

El programa está compuesto por diez módulos, todos narrados por la propia Wanda Nara, y tiene un valor de 100.000 pesos argentinos, o 67 dólares para quienes lo adquieran desde el exterior. Según contó, revisó y modificó el contenido en numerosas oportunidades antes del lanzamiento para asegurarse de que el material reflejara exactamente el mensaje que quería transmitir.

Además, adelantó que algunos módulos tienen un significado especial para ella y que espera debatirlos con quienes participen de la formación, ya que considera que son los que mejor representan el recorrido que hizo para consolidar su imagen pública y su carrera empresarial.

La conductora también prometió que quienes completen el curso experimentarán un cambio en la forma de enfrentar los desafíos cotidianos. A su entender, la capacitación no solo apunta a brindar conocimientos prácticos, sino también a fortalecer la seguridad personal para tomar decisiones, impulsar proyectos propios y generar nuevas oportunidades laborales.

Con este lanzamiento, Wanda Nara amplía su faceta como empresaria y creadora de contenidos, apostando ahora al mundo de la formación digital con una propuesta que combina desarrollo personal, emprendimiento y construcción de marca, tomando como eje central su propia experiencia profesional y mediática