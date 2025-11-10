Se conocieron detalles sobre el accidente en el que perdió la vida un joven

Uno de los datos más relevantes del hecho es que no llevaba colocado el casco, aunque los efectivos hallaron uno en el sitio del accidente. Este detalle vuelve a poner en debate la importancia del uso obligatorio de los elementos de protección, cuya ausencia sigue siendo una de las principales causas de muertes en siniestros viales en San Juan.

La investigación está a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Adrián Elizondo, quien ordenó las pericias correspondientes para establecer las causas exactas del hecho y determinar si existía presencia de alcohol u otras sustancias en sangre.

El caso fue caratulado como “caída casual”. La pérdida del joven generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que expresaron su dolor y despedida en redes sociales, recordándolo con mensajes de cariño y acompañando a la familia en este difícil momento.