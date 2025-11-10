La tranquilidad del domingo en Caucete se vio interrumpida por una tragedia que generó profundo dolor en la comunidad. Un joven de 25 años perdió la vida en el barrio Enoé Mendoza luego de caer de su moto en circunstancias que son materia de investigación.
Se conocieron detalles sobre el accidente en el que perdió la vida un joven
El motociclista de 25 años sufrió una caída fatal y perdió la vida en el lugar. El fallecido fue identificado; se trata de un hombre de apellido Lescano. La justicia sigue investigando las causas.