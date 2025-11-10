"
Se conocieron detalles sobre el accidente en el que perdió la vida un joven

El motociclista de 25 años sufrió una caída fatal y perdió la vida en el lugar. El fallecido fue identificado; se trata de un hombre de apellido Lescano. La justicia sigue investigando las causas.

La tranquilidad del domingo en Caucete se vio interrumpida por una tragedia que generó profundo dolor en la comunidad. Un joven de 25 años perdió la vida en el barrio Enoé Mendoza luego de caer de su moto en circunstancias que son materia de investigación.

Según confirmaron desde la Comisaría Novena, se trató de una caída casual, ya que no se hallaron indicios de participación de otro vehículo. De acuerdo con las primeras pericias, la cadena del rodado se habría salido y trabado en la rueda trasera, lo que provocó que el conductor perdiera el control y golpeara su cabeza contra el cordón de la vereda.

El motociclista, que se desplazaba solo en una Gilera 125, fue identificado como un joven vecino del barrio Guayamas, ubicado a pocos metros del lugar del siniestro. Cuando el personal policial y de emergencias llegó, el joven ya no presentaba signos vitales.

Uno de los datos más relevantes del hecho es que no llevaba colocado el casco, aunque los efectivos hallaron uno en el sitio del accidente. Este detalle vuelve a poner en debate la importancia del uso obligatorio de los elementos de protección, cuya ausencia sigue siendo una de las principales causas de muertes en siniestros viales en San Juan.

La investigación está a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Adrián Elizondo, quien ordenó las pericias correspondientes para establecer las causas exactas del hecho y determinar si existía presencia de alcohol u otras sustancias en sangre.

El caso fue caratulado como “caída casual”. La pérdida del joven generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que expresaron su dolor y despedida en redes sociales, recordándolo con mensajes de cariño y acompañando a la familia en este difícil momento.

