Una violenta discusión vial terminó con la muerte de un motociclista

El motociclista impactó primero contra el costado izquierdo del automóvil y luego cayó al suelo, chocando con la moto que conducía su hijo. Ambos terminaron sobre la banquina. Carlos Quiroga falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al Hospital Rawson con una fractura en la mano.

En el lugar trabajaron personal de la Unidad Fiscal, Brigada de Investigaciones, y División Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de pruebas e indicios. La fiscalía a cargo del Dr. Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Dr. Rodrigo Cabral, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El conductor del automóvil, Fabián Vega Olivera, quedó detenido en sede de la Comisaría 20°, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.