Una violenta discusión vial terminó con la muerte de un motociclista
El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Rawson y Bahía Blanca, en la tarde del domingo. Un enfrentamiento entre conductores derivó en un trágico desenlace.
Una violenta discusión en plena vía pública terminó con la muerte de un motociclista en la tarde de este domingo, cerca de las 17:50, en Calles Rawson y Bahía Blanca.
Según informaron fuentes judiciales, por la zona circulaba un Suzuki Fun rojo conducido por Fabián Vega Olivera, acompañado por Viviana Elizabeth Sosa, en dirección sur a norte. En el mismo sentido se desplazaban dos motocicletas Yamaha FZ, una manejada por Carlos Walter Quiroga y la otra por su hijo, Fabián Andrés Quiroga.
De acuerdo a las primeras pericias, durante el sobrepaso del automóvil se habría producido una discusión entre los motociclistas y la acompañante del vehículo. En medio del altercado, Carlos Quiroga habría golpeado con su casco la ventanilla del lado del acompañante, provocando la rotura del vidrio y perdiendo la estabilidad.
El motociclista impactó primero contra el costado izquierdo del automóvil y luego cayó al suelo, chocando con la moto que conducía su hijo. Ambos terminaron sobre la banquina. Carlos Quiroga falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al Hospital Rawson con una fractura en la mano.
En el lugar trabajaron personal de la Unidad Fiscal, Brigada de Investigaciones, y División Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de pruebas e indicios. La fiscalía a cargo del Dr. Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Dr. Rodrigo Cabral, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.
El conductor del automóvil, Fabián Vega Olivera, quedó detenido en sede de la Comisaría 20°, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.