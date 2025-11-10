Uñac reapareció con discurso de renovación, pero el peronismo sigue sin rumbo

Uñac, que gobernó San Juan entre 2015 y 2023, dejó su cargo con una derrota política que marcó el cierre de un ciclo. Su gestión fue reconocida por mantener orden fiscal y obras públicas, pero también criticada por la falta de renovación y por una economía provincial que terminó dependiendo del Estado más que del dinamismo privado.

En su regreso público, busca instalar un relato que lo muestre como parte de una generación capaz de reconstruir al peronismo. Sin embargo, evita profundizar en la autocrítica y no revisa los límites de su propio modelo político: una estructura fuerte, vertical y con resultados moderados, que hoy enfrenta cuestionamientos dentro del mismo espacio justicialista.

El discurso de Uñac insiste en el “equilibrio” como valor político: equilibrio fiscal, institucional y discursivo. Lo que no termina de explicar es cómo ese equilibrio puede transformarse en un proyecto movilizador para un electorado que abandonó al peronismo en las urnas.

Su idea de reconstrucción federal suena atractiva en la forma, pero carece por ahora de contenido concreto. No hay definiciones sobre economía, ni sobre cómo recuperar representación social. Tampoco hay una lectura clara de por qué el peronismo perdió conexión con la base popular.

image

A diferencia de otros dirigentes, Uñac elige la moderación antes que la confrontación. Pero en tiempos de discursos extremos, su tono equilibrado puede convertirse en debilidad más que en virtud.

El exgobernador propone un peronismo “renovado”, aunque pertenece a la misma camada que hoy intenta reformularse sin lograr aún ofrecer algo distinto. Desde su banca, busca reconstruir vínculos con otros dirigentes del interior, planteando un federalismo más activo y un diálogo con los sectores productivos.

Sin embargo, su retorno no deja de ser leído como un intento de reposicionamiento personal. La línea entre renovación y reciclaje es, en su caso, demasiado delgada.

Mientras el peronismo nacional sigue en crisis, Uñac intenta ocupar un lugar vacante: el del dirigente moderado, de gestión, con experiencia en gobierno y con discurso federal. Pero su figura todavía divide aguas. Para algunos, representa una alternativa razonable en un espacio fragmentado; para otros, simboliza parte de la misma dirigencia que llevó al peronismo a su actual desgaste.

Sergio Uñac reapareció con un discurso que busca reconstruir desde el diálogo y el equilibrio. Lo que falta saber es si esa fórmula, que funcionó en su momento en San Juan, puede reanimar a un peronismo que hoy carece de conducción, de autocrítica y, sobre todo, de proyecto.

Por Gabriel Rotter.