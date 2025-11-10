Dos personas fallecieron tras un choque cerca de Potrerillos

Producto del importante choque, ambos camiones quedaron volcados sobre la lateral sur de la banquina y se incendiaron. Los conductores de los vehículos perdieron la vida en el lugar. Quien manejaba el segundo rodado fue el único identificado hasta el momento, ya que se había registrado en su ingreso al país minutos antes como Andrés Astudillo, de nacionalidad chilena.

Pero no fueron los únicos vehículos que participaron del accidente. Un auto Renault Megane ocupado por 4 personas, entre ellas una niña de 8 años, circulaba también en dirección al oeste y se terminó acoplando al accidente al chocar contra uno de los camiones. Todos sus ocupantes fueron trasladados a distintos nosocomios porque registraron heridas, aunque no revistieron gravedad.

Cortes y trabajos en el lugar del accidente en Ruta 7

En el lugar trabajaron personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional. Si bien el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado, el tránsito en ese tramo de la Ruta 7 estuvo totalmente cortado durante la madrugada.

Se realizaron cortes preventivos de tránsito en el sector y cerca de Uspallata para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes. Hasta las 7 de la mañana, estuvo cortada la circulación incluso desde la destilería de Luján de Cuyo. Sin embargo, luego se habilitó un bypass para poder reestablecer el tránsito paulatinamente.