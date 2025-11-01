Airbag anunció una quinta función en River

Las primeras cuatro funciones —31 de mayo, 1 de junio, 5 de octubre y 17 de diciembre— congregaron a más de 225.000 personas y se agotaron en tiempo récord, reflejando la magnitud del fenómeno que rodea al grupo. Este nuevo hito llega en medio de un gran momento artístico para Airbag, impulsado por el lanzamiento de su octavo álbum de estudio y una extensa gira internacional con entradas agotadas en diversos países de Latinoamérica y España.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles desde el domingo 2 de noviembre a las 12 hs a través de allaccess.com.ar, con todos los medios de pago habilitados.