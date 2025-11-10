"
Corte de tránsito en Capital por obras de renovación en calle General Paz

Desde este martes 11 de noviembre, permanecerá interrumpido el tránsito en un tramo de calle General Paz por trabajos de renovación de conexiones domiciliarias. Las tareas demandarán al menos dos días.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este martes 11 de noviembre se iniciarán trabajos de renovación de conexión domiciliaria en calle General Paz, en el sector comprendido entre avenida Rioja y calle Jujuy.

Por esta razón, el tránsito permanecerá interrumpido durante dos días, mientras se realicen las tareas de obra. Las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y, de ser posible, optar por vías alternativas.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento y mejora de los servicios domiciliarios en distintos sectores de la Capital, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana y garantizar un mejor funcionamiento de las redes de agua y saneamiento.

