Corte de tránsito en Capital por obras de renovación en calle General Paz

Por esta razón, el tránsito permanecerá interrumpido durante dos días, mientras se realicen las tareas de obra. Las autoridades municipales solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y, de ser posible, optar por vías alternativas.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento y mejora de los servicios domiciliarios en distintos sectores de la Capital, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana y garantizar un mejor funcionamiento de las redes de agua y saneamiento.