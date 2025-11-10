La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este martes 11 de noviembre se iniciarán trabajos de renovación de conexión domiciliaria en calle General Paz, en el sector comprendido entre avenida Rioja y calle Jujuy.
San Juan 8 > San Juan > General Paz
Corte de tránsito en Capital por obras de renovación en calle General Paz
Desde este martes 11 de noviembre, permanecerá interrumpido el tránsito en un tramo de calle General Paz por trabajos de renovación de conexiones domiciliarias. Las tareas demandarán al menos dos días.