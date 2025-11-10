Lo que debía ser una noche de deporte terminó en escándalo. Durante el partido de básquet entre Estrella y Ausonia, disputado el último viernes, se desató una violenta pelea que involucró tanto a jugadores de ambos equipos como al público presente.
Batalla campal en Estrella: se esperan sanciones "muy duras"
La Federación de Básquet confirmó que el Tribunal de Disciplina ya analiza el informe arbitral del violento enfrentamiento entre Estrella y Ausonia. Se anticipan penas ejemplares bajo el nuevo código CAB.