Batalla campal en Estrella: se esperan sanciones "muy duras"

Según testigos, el enfrentamiento comenzó con una discusión dentro de la cancha que rápidamente se desbordó, generando un caos generalizado. En medio del tumulto, uno de los jugadores se desmayó, lo que obligó a suspender el encuentro. Minutos después, una ambulancia y personal policial intervinieron para asistir al herido y restablecer el orden.

Tras la viralización del video del incidente, la Federación de Básquet de San Juan informó a sanjuan8.com que el informe arbitral ya fue elevado al Tribunal de Disciplina, que se encuentra en etapa de recepción de descargos. “Ya hay notificaciones y descargos presentados. Seguramente, una vez analizadas las pruebas, el tribunal se expedirá en breve”, indicaron fuentes de la entidad.