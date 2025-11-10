"
Batalla campal en Estrella: se esperan sanciones "muy duras"

La Federación de Básquet confirmó que el Tribunal de Disciplina ya analiza el informe arbitral del violento enfrentamiento entre Estrella y Ausonia. Se anticipan penas ejemplares bajo el nuevo código CAB.

Lo que debía ser una noche de deporte terminó en escándalo. Durante el partido de básquet entre Estrella y Ausonia, disputado el último viernes, se desató una violenta pelea que involucró tanto a jugadores de ambos equipos como al público presente.

Según testigos, el enfrentamiento comenzó con una discusión dentro de la cancha que rápidamente se desbordó, generando un caos generalizado. En medio del tumulto, uno de los jugadores se desmayó, lo que obligó a suspender el encuentro. Minutos después, una ambulancia y personal policial intervinieron para asistir al herido y restablecer el orden.

Tras la viralización del video del incidente, la Federación de Básquet de San Juan informó a sanjuan8.com que el informe arbitral ya fue elevado al Tribunal de Disciplina, que se encuentra en etapa de recepción de descargos. “Ya hay notificaciones y descargos presentados. Seguramente, una vez analizadas las pruebas, el tribunal se expedirá en breve”, indicaron fuentes de la entidad.

Además, recordaron que desde marzo de 2025 rige el nuevo código CAB, que establece tolerancia cero a la violencia en todas las categorías del básquet argentino. “Creo en lo personal que las sanciones serán muy duras. No quiero adelantar nada, pero absolutamente todo se va a tener en cuenta”, señalaron desde la Federación.

