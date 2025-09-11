"
El mensaje de una ex del Chino Darín que llamó la atención de sus fans

Hace unos días se conoció la noticia que el Chino Darín y su novia, Úrsula Corberó serán padres. Entre los comentarios, en las redes sociales, el mensaje de una ex del actor provocó cientos de reacciones.

Hace apenas unas horas el Chino Darín y Úrsula Corberó sacudieron las redes sociales al anunciar que están esperando su primer hijo. Fue la actriz española quien que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo su prominente pancita junto al pícaro mensaje "Esto no es IA".

Como era de suponer, su posteo generó de inmediato casi tres millones de likes y más de 36 mil mensajes de felicitaciones y lo más amorosos deseos de felicidad para la familia que de esta manera están consolidando.

Desde Florencia Bas -mamá del Chino- o Benjamín Vicuña, pasando por figuras internacionales como colegas españolas de ella como Penélope Cruz o Paula Echevarría -protagonista de la famosísima serie Velvet-, hasta figuras locales como Dolores Fonzi, Vero Lozano o Andrea Pietra, todos les dejaron corazones y amorosos mensajes.

Pero entre todos ellos, hubo uno que se destacó y mucho, sencillamente porque se trata de una exnovia del hijo de Ricardo Darín. Hablamos de la actriz argentina Calu Rivero, quien actualmente está en pareja con Aíto de la Rúa, quienes son padres de dos hijos.

“Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades Úrsula y Chino Darín”, les escribió Calu acompañando sus buenos deseos con dos emojis de corazones rojos, demostrando así que todo quedó más que bien entre ella y el actor tras su romance allá por 2013.

Como era de suponer, su comentario no pasó desapercibido y curiosamente varios usuarios cuestionaron su saludo tildándola de "figurita", o señalándole que debería haberles hablado "en presente".

