Hace apenas unas horas el Chino Darín y Úrsula Corberó sacudieron las redes sociales al anunciar que están esperando su primer hijo. Fue la actriz española quien que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía luciendo su prominente pancita junto al pícaro mensaje "Esto no es IA".
El mensaje de una ex del Chino Darín que llamó la atención de sus fans
Hace unos días se conoció la noticia que el Chino Darín y su novia, Úrsula Corberó serán padres. Entre los comentarios, en las redes sociales, el mensaje de una ex del actor provocó cientos de reacciones.