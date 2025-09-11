El mensaje de una ex del Chino Darín que llamó la atención de sus fans

Pero entre todos ellos, hubo uno que se destacó y mucho, sencillamente porque se trata de una exnovia del hijo de Ricardo Darín. Hablamos de la actriz argentina Calu Rivero, quien actualmente está en pareja con Aíto de la Rúa, quienes son padres de dos hijos.

“Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades Úrsula y Chino Darín”, les escribió Calu acompañando sus buenos deseos con dos emojis de corazones rojos, demostrando así que todo quedó más que bien entre ella y el actor tras su romance allá por 2013.

Como era de suponer, su comentario no pasó desapercibido y curiosamente varios usuarios cuestionaron su saludo tildándola de "figurita", o señalándole que debería haberles hablado "en presente".