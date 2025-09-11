Llega a San Juan la 21° edición del RXP de motociclismo

El RXP es un evento con una preparación de entre 3 y 4 meses, con días intensos en cuanto a planificación, y que servirá como antesala para otra gran cita: del 3 al 5 de octubre en el Autódromo De Buenos Aires Óscar y Juan Gálvez.

Es un evento donde cualquier moto con más de 200cc puede estar dentro de las siete categorías, y desafiar los participantes el reloj, teniendo la prueba el mayor profesionalismo posible. Las categorías participantes serán: hasta 500cc, iniciados/amateurs, intermedios, avanzados, evo/pro.

image

Este año además suma una gran novedad: un Car Meet exclusivo. Autos y motos únicos, con motores y líneas de diseño que no se ven en la calle, algunos que casi ni en televisión se pueden ver, llegarán desde Chile y Argentina para que el público pueda disfrutarlos de cerca. Una verdadera exposición de máquinas de otro nivel.