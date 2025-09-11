Solicitadísimo ganó el 72° Clásico Sarmiento y la copa quedó en San Juan

image

“Es muy importante para mí, tengo la suerte de correr en Buenos Aires hace años y venir al interior es una satisfacción bárbara. Ganamos muy fácil, este caballo es fenomenal”, celebró Noriega, quien suma tres victorias en este clásico.

image

Por su parte, el cuidador Sergio Perona destacó: “Mi patrón lo compró hace apenas 15 días y hoy demostró su calidad. La idea ahora es llevarlo a Córdoba”.

El predio del Jockey Club ofreció, además de las competencias, feria de emprendedores, stands gastronómicos y shows en vivo, coronando una jornada que reafirma al Clásico Sarmiento como la cita más importante del calendario hípico regional.