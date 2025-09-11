"
Solicitadísimo ganó el 72° Clásico Sarmiento y la copa quedó en San Juan

Solicitadísimo brilló en el 72° Gran Clásico Sarmiento y dejó la copa en San Juan en una jornada de turf que unió deporte, fiesta y tradición.

San Juan volvió a latir al ritmo del turf con la 72ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, que este jueves convocó a miles de fanáticos y familias en el Jockey Club de Rivadavia. En el feriado por el Día del Maestro, el hipódromo se transformó en un verdadero festival con 14 carreras, más de 70 caballos de distintos puntos del país y una propuesta que combinó deporte, música y gastronomía.

image

La gran prueba, sobre 2.200 metros, tuvo como figura central a “Solicitadísimo”, del stud El Resongón. Con la guía experta del reconocido jockey cordobés Juan Carlos Noriega, el ejemplar local tomó la delantera desde el inicio y mantuvo una ventaja de tres cuerpos para cruzar primero el disco. Lo siguieron Endo Verde, también del stud sanjuanino, y Señor Importante, del stud La Nona.

image

“Es muy importante para mí, tengo la suerte de correr en Buenos Aires hace años y venir al interior es una satisfacción bárbara. Ganamos muy fácil, este caballo es fenomenal”, celebró Noriega, quien suma tres victorias en este clásico.

image

Por su parte, el cuidador Sergio Perona destacó: “Mi patrón lo compró hace apenas 15 días y hoy demostró su calidad. La idea ahora es llevarlo a Córdoba”.

El predio del Jockey Club ofreció, además de las competencias, feria de emprendedores, stands gastronómicos y shows en vivo, coronando una jornada que reafirma al Clásico Sarmiento como la cita más importante del calendario hípico regional.

