San Juan volvió a latir al ritmo del turf con la 72ª edición del Gran Clásico Domingo Faustino Sarmiento, que este jueves convocó a miles de fanáticos y familias en el Jockey Club de Rivadavia. En el feriado por el Día del Maestro, el hipódromo se transformó en un verdadero festival con 14 carreras, más de 70 caballos de distintos puntos del país y una propuesta que combinó deporte, música y gastronomía.
Solicitadísimo ganó el 72° Clásico Sarmiento y la copa quedó en San Juan
