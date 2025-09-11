Evangelina Anderson habría tenido un romance con Leandro Paredes

Como mencionamos desde que surgió el nombre en PrimiciasYa, Eva fue la única en salir a hablar públicamente y desmentir la versión. Por su parte, Leandro mantiene un perfil reservado, alejado de lo mediático, y todo indica que no dará declaraciones sobre el tema. Esta postura de silencio, parece alimentar aún más las especulaciones en torno a los supuestos encuentros.

Qué dijo Yanina Latorre del supuesto romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La información más contundente sobre cómo habrían sido los encuentros entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes la aportó Yanina Latorre en su programa, SQP (América TV).

En su relato, señaló que un amigo en común habría sido el nexo entre ambos y que los encuentros se habrían dado en el departamento de esa persona: "A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

Además, Latorre remarcó que el manejo de la situación fue desprolijo, lo que terminó alimentando los rumores. "No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No hacés las cosas bien cuando te quejás de que te lo hacen a vos", disparó la conductora.

Lejos de poner paños fríos, fue todavía más dura: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".