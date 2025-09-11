"
San Martín visita a Belgrano en el inicio de la fecha 8

San Martín jugará este jueves, desde las 20, como visitante de Belgrano de Córdoba. El Verdinegro tendrá otra chance de salir de la zona del descenso.

San Martín tendrá una nueva oportunidad de salir de la zona del descenso en la Liga Profesional de Fútbol. El Verdinegro visitará, desde las 20, a Belgrano de Córdoba en el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura. El equipo del Pueblo Viejo necesita sumar de a tres para la lucha que mantiene por la permanencia.

Los dirigidos por Leandro Romagnoli buscarán dar el golpe en barrio Alberdi y conseguir su primera victoria fuera de casa. El entrenador no confirmó el equipo titular y la duda estaría en el medio campo. Diego González y Sebastián Jaurena compiten por un lugar entre los once.

La probable formación de San Martín sería: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Jaurena o Diego González, Watson; Salle, Sebastián González, Tijanovich; y Maestro Puch.

La lista de convocados la completaron: Velazco, Buegos, Lecanda, Orihuela, Molina, Cavallaro, García, Iacobellis, Toloza, Anselmo y Menéndez.

Su lucha por la permanencia

San Martín está noveno en la zona B a sólo un punto de la zona de clasificación, pero hoy su lucha es otra. El Verdinegro está a un punto de Aldosivi y Talleres sus rivales directos en la lucha por mantener la categoría. Si logra un triunfo en Córdoba podría terminar la fecha por encima de ambos y afuera de los descensos.

