San Martín tendrá una nueva oportunidad de salir de la zona del descenso en la Liga Profesional de Fútbol. El Verdinegro visitará, desde las 20, a Belgrano de Córdoba en el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura. El equipo del Pueblo Viejo necesita sumar de a tres para la lucha que mantiene por la permanencia.
San Martín visita a Belgrano en el inicio de la fecha 8
