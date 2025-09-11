San Martín visita a Belgrano en el inicio de la fecha 8

Los dirigidos por Leandro Romagnoli buscarán dar el golpe en barrio Alberdi y conseguir su primera victoria fuera de casa. El entrenador no confirmó el equipo titular y la duda estaría en el medio campo. Diego González y Sebastián Jaurena compiten por un lugar entre los once.

La probable formación de San Martín sería: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Jaurena o Diego González, Watson; Salle, Sebastián González, Tijanovich; y Maestro Puch.