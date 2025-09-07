"
Lali Espósito

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Al momento de interpretar "Fanático", la talentosa artista cambió la mueca de Javier Milei en las fotos por el 3% de coima que habría pedido su hermana.

Lali Espósito volvió al Estadio Vélez, tras los conciertos que realizó el 24 y 25 de mayo pasados, y lo hizo de la mejor manera: con todo su talento, puesta en escena y varios mensajes destinados a las altas esferas de poder. Como es sabido, la artista no es indiferente a la realidad sociopolítica del país y, además de estar al tanto, también se encarga de brindar un discurso artístico que deja muy en claro en qué vereda se encuentra parada.

Embed - El gesto de Lali Espósito tras el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei. #lali #velez #milei #politicaargentina #karinamilei
@eldestape

El gesto de Lali Espósito tras el escándalo por las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei. #lali #velez #milei #politicaargentina #karinamilei

sonido original - El Destape - El Destape

Durante el show que realizó este sábado por la noche en el José Amalfitani, la cantante volvió a interpretar "Fanático", la canción dedicada a Javier Milei, aunque esta vez dejó a un lado la mueca que el presidente suele hacer en las fotos, para dedicarse a exponer en el escenario el escándalo que envuelve a la gestión libertaria: las presuntas coimas de Karina Milei.

Con sus dedos marcando el número 3 -a colación del porcentaje que la hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia habría solicitado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- Lali Espósito nuevamente se volvió viral por jugársela políticamente y dejar un claro mensaje a sus fans.

Fuente: Minuto Uno

