Gendarmería paró un colectivo y halló droga oculta en zapatillas de pasajeros

Frente a testigos, se realizó una minuciosa inspección que reveló que los implicados llevaban drogas escondidas en las plantillas de sus zapatillas. De inmediato se dio intervención a personal de Criminalística y Estudios Forenses, que practicó pruebas de campo Narcotest. Los análisis confirmaron la presencia de:

892 gramos de cannabis sativa

32 gramos de cocaína

15 gramos de pasta base

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de La Rioja ordenó la detención de los tres pasajeros, así como el secuestro de los estupefacientes y de sus teléfonos celulares.

El operativo, que apuntaba a reforzar la vigilancia sobre la Ruta 141 —clave para el tránsito entre el norte argentino y Cuyo— evitó que la droga llegara a Mendoza, destino final del colectivo.