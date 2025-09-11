"
Gendarmería paró un colectivo y halló droga oculta en zapatillas de pasajeros

En un control en Chepes, La Rioja, efectivos de Gendarmería hallaron casi un kilo de marihuana, cocaína y pasta base ocultos en las plantillas de zapatillas de tres pasajeros que viajaban desde Jujuy hacia Mendoza.

Un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto Jujuy–Mendoza y que debía cruzar por San Juan fue interceptado este jueves en un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 36, en la localidad de Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza (La Rioja).

Personal de la Sección “Chepes”, dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, detuvo la marcha del ómnibus durante un control vehicular de rutina. Con la asistencia del can detector de narcóticos “Eva”, los gendarmes detectaron la presencia de estupefacientes en las pertenencias de tres pasajeros.

image

Frente a testigos, se realizó una minuciosa inspección que reveló que los implicados llevaban drogas escondidas en las plantillas de sus zapatillas. De inmediato se dio intervención a personal de Criminalística y Estudios Forenses, que practicó pruebas de campo Narcotest. Los análisis confirmaron la presencia de:

  • 892 gramos de cannabis sativa

  • 32 gramos de cocaína

  • 15 gramos de pasta base

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de La Rioja ordenó la detención de los tres pasajeros, así como el secuestro de los estupefacientes y de sus teléfonos celulares.

El operativo, que apuntaba a reforzar la vigilancia sobre la Ruta 141 —clave para el tránsito entre el norte argentino y Cuyo— evitó que la droga llegara a Mendoza, destino final del colectivo.

