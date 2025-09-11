Un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto Jujuy–Mendoza y que debía cruzar por San Juan fue interceptado este jueves en un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 36, en la localidad de Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza (La Rioja).
Gendarmería paró un colectivo y halló droga oculta en zapatillas de pasajeros
En un control en Chepes, La Rioja, efectivos de Gendarmería hallaron casi un kilo de marihuana, cocaína y pasta base ocultos en las plantillas de zapatillas de tres pasajeros que viajaban desde Jujuy hacia Mendoza.