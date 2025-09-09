Pity Álvarez volvió a los escenarios y cantó un tema de Charly García

Esta aparición se produce después de que el artista anunciara su regreso a los escenarios. La noticia emocionó a los fanáticos, que esperaron con ansias este momento. El concierto, que se espera que sea un hito en su carrera, tendrá lugar en el cancha de Vélez el 5 de diciembre.

A principios de agosto, el Pity comunicó su regreso a la música a través de una nueva cuenta de Instagram. En un video, el cantante les dio dos noticias muy esperadas a sus seguidores: la fecha de su próximo concierto y el lanzamiento de un nuevo disco.