San Juan 8 > Espectáculos > Tini Stoessel

Afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se casarían

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM. ¡Y no me hagan hablar más!”, reveló el abogado Mauricio D´Alessandro.

Tras reconciliarse hace unos meses y mostrarse más unidos que nunca primero en Europa y luego en Estados Unidos, en los últimos días surgió la información de que Tini Stoeseel y Rodrigo de Paul ya tienen fecha y lugar para su casamiento, el cual sería en el mes de diciembre y en la Argentina.

Ante el revuelo que generó la info brindada en LAM (América Tv), en DDM Mauricio D‘Alessandro tiró una verdadera bomba contando que la cantante y el futbolista del Inter.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM. ¡Y no me hagan hablar más!”, reveló el abogado. A lo que esta data causó la total sorpresa de la conductora: “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento pero no se casan firmando?“, le consultó a su compañero. A lo que el letrado y panelista sentenció con firmeza y sin entrar en más precisiones: “No va a haber firma”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían anunciado su separación en agosto de 2023 a través de las redes sociales y nunca cortaron completamente su relación y mantuvieron un vínculo secreto durante ese tiempo.

La cantante tomó la iniciativa de volver con el futbolista tras rumores de que él podría estar con otra persona, y le expresó claramente que no quería perderlo y quería estar con él.

Desde entonces, han ido retomando su relación con calma, sin apresurarse a hacerla oficial, y han estado juntos en Madrid y ahora en Miami, donde él juega en la actualidad.

En redes sociales y medios se han visto pruebas visuales y coincidencias que confirman que están juntos nuevamente, y Tini Stoessel ha reflejado sus sentimientos en su música, apuntando a esta reconciliación en sus letras recientes.

E incluso en una recienta nota con Sofía Kotler para Telenoche, la artista confesó su deseo de ser madre en un futuro. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquita. Me encantaría”, explicó.

