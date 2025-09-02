Afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se casarían

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían anunciado su separación en agosto de 2023 a través de las redes sociales y nunca cortaron completamente su relación y mantuvieron un vínculo secreto durante ese tiempo.

La cantante tomó la iniciativa de volver con el futbolista tras rumores de que él podría estar con otra persona, y le expresó claramente que no quería perderlo y quería estar con él.

Desde entonces, han ido retomando su relación con calma, sin apresurarse a hacerla oficial, y han estado juntos en Madrid y ahora en Miami, donde él juega en la actualidad.

En redes sociales y medios se han visto pruebas visuales y coincidencias que confirman que están juntos nuevamente, y Tini Stoessel ha reflejado sus sentimientos en su música, apuntando a esta reconciliación en sus letras recientes.

E incluso en una recienta nota con Sofía Kotler para Telenoche, la artista confesó su deseo de ser madre en un futuro. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquita. Me encantaría”, explicó.