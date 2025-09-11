La noticia que su entorno esperaba con ansiedad se confirmó pasado el mediodía de este jueves. Esteban Yuvero, el ingeniero sanjuanino que había desaparecido el miércoles por la mañana, fue localizado en Mendoza caminando por un camino rural que conduce a San Rafael.
Hallaron a Esteban Yuvero: el joven estaba desorientado pero sano y salvo
Un profesor que pasaba por la zona lo reconoció y avisó a la Policía. Permanece en buen estado de salud en una comisaría mendocina, mientras su familia viaja para reencontrarse con él.