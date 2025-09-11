"
Hallaron a Esteban Yuvero: el joven estaba desorientado pero sano y salvo

Un profesor que pasaba por la zona lo reconoció y avisó a la Policía. Permanece en buen estado de salud en una comisaría mendocina, mientras su familia viaja para reencontrarse con él.

La noticia que su entorno esperaba con ansiedad se confirmó pasado el mediodía de este jueves. Esteban Yuvero, el ingeniero sanjuanino que había desaparecido el miércoles por la mañana, fue localizado en Mendoza caminando por un camino rural que conduce a San Rafael.

Según indicaron fuentes de la fiscalía a este medio, fue un profesor que transitaba por la zona quien advirtió su presencia y dio aviso a las autoridades. Al ser abordado por personal policial, Yuvero se encontraba “en aparente estado de desorientación”, pero sin lesiones y con buen estado de salud.

La búsqueda

La denuncia por su desaparición se había radicado en la madrugada del miércoles. Cámaras de seguridad del control de San Carlos, en Sarmiento, registraron su vehículo ingresando a Mendoza alrededor de las 10.30, lo que orientó el operativo hacia la vecina provincia.

Durante la tarde del mismo día, los investigadores también detectaron actividad de su celular en territorio mendocino, lo que reforzó las sospechas de que se encontraba allí.

Fuentes judiciales confirmaron que Yuvero ya había atravesado episodios similares. El martes, antes de perderse todo rastro, tuvo varios encuentros con sus familiares, quienes sabían de su estado, pero no pudieron retenerlo. La última imagen en San Juan lo mostró a las 20 horas de ese día, captado por una cámara del CISEM cerca del Teatro del Bicentenario.

Actualmente, el ingeniero permanece en una comisaría de Mendoza, acompañado por personal policial y en observación médica preventiva. Su familia se trasladó desde San Juan para reencontrarse con él en las próximas horas.

