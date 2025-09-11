Hallaron a Esteban Yuvero: el joven estaba desorientado pero sano y salvo

La denuncia por su desaparición se había radicado en la madrugada del miércoles. Cámaras de seguridad del control de San Carlos, en Sarmiento, registraron su vehículo ingresando a Mendoza alrededor de las 10.30, lo que orientó el operativo hacia la vecina provincia.

Durante la tarde del mismo día, los investigadores también detectaron actividad de su celular en territorio mendocino, lo que reforzó las sospechas de que se encontraba allí.

Fuentes judiciales confirmaron que Yuvero ya había atravesado episodios similares. El martes, antes de perderse todo rastro, tuvo varios encuentros con sus familiares, quienes sabían de su estado, pero no pudieron retenerlo. La última imagen en San Juan lo mostró a las 20 horas de ese día, captado por una cámara del CISEM cerca del Teatro del Bicentenario.

Actualmente, el ingeniero permanece en una comisaría de Mendoza, acompañado por personal policial y en observación médica preventiva. Su familia se trasladó desde San Juan para reencontrarse con él en las próximas horas.