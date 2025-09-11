Rosemblat, sobre la posibilidad de casarse con Lali: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, Rosemblat fue consultado por el origen de las versiones sobre un casamiento y aclaró que todo se trató de un malentendido. "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes", explicó con firmeza.

Más adelante, el conductor dejó abierta la posibilidad de que en algún momento pueda concretarse un paso más en su relación con Lali y mostró cierta ilusión. Eso sí, lo hizo con un comentario cargado de ironía: "Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida". Con estas palabras, volvió a apuntar indirectamente contra el líder de La Libertad Avanza, coincidiendo con las críticas que ya había hecho públicas la cantante.