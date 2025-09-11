Pedro Rosemblat volvió a estar en boca de todos tras ser consultado sobre la posibilidad de casarse con Lali Espósito. Fiel a su estilo, no solo se refirió a los rumores, sino que también retomó las palabras de la cantante, quien aseguró que "es un gastadero de dinero al pedo en una noche", y aprovechó la ocasión para involucrar al presidente Javier Milei en la discusión, lo que rápidamente lo convirtió en tendencia en redes sociales.
Rosemblat, sobre la posibilidad de casarse con Lali: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."
El conductor llamó la atención con su respuesta al ser consultado sobre un posible casamiento con la artista.