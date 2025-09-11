"
Papu Gómez: su relación con Scaloni, la Selección y su vuelta al fútbol

El Papu Gómez rompió el silencio: habló de su vínculo con Scaloni, su paso por la Selección y cómo transita la sanción por doping que lo alejó de las canchas.

Alejandro “Papu” Gómez volvió a dar una entrevista profunda y sin filtros sobre su carrera, su relación con Lionel Scaloni y el duro golpe que significó la suspensión por doping que interrumpió su continuidad en el fútbol profesional.

En diálogo con el periodista Julián Polo, el mediocampista recordó sus primeros pasos en Atalanta, donde coincidió con el actual entrenador de la Selección argentina:

“Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado. Venía de la Lazio, lo habían separado, pero se entrenaba a morir. Fue la persona que me ayudó desde el primer día: me acompañó a comprar auto, a buscar casa”.

Sobre el Scaloni futbolista, el Papu lo describió como “insoportable, en el buen sentido. Activo, con mucha energía, siempre a mil. Era muy querido en el vestuario”.

Pero también valoró su presente como DT: “Fue muy vivo en la parte de gestión: hizo una renovación muy buena después de Rusia 2018, rodeó bien a Leo (Messi) con jugadores talentosos que se iban a matar por él. Es cercano al jugador, te va de frente y no dice boludeces. Eso generó un ambiente de armonía”.

Gómez repasó su camino en la Albiceleste, donde pasó de suplente a ser clave en la Copa América 2021: “Cuando me llama, venía de ser el jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Era difícil porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Entrenaba a morir. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

Incluso reveló su recomendación para incorporar a Cristian “Cuti” Romero: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a él”.

El impacto de la sanción por doping

Sin esquivar el tema, Gómez habló de la suspensión que lo alejó de las canchas:

“No quiero hacerme la víctima. El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy. Los primeros meses fueron durísimos, tenía bronca con todo, me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo. De a poco pude levantarme”.

El mediocampista reconoció que llegó a alejarse del fútbol y replantearse su futuro: “No quiero que me retiren así. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

Finalmente, valoró el respaldo que recibió: “Me sorprendió la gente que desapareció, pero también la que apareció de la nada. Conocí más gente en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”.

