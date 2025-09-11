Familia de futbolista cordobés demandó a AstraZeneca y al Estado tras su muerte

La esposa y las hijas del deportista demandaron a AstraZeneca S.A. y al Estado nacional por daños y perjuicios, alegando que el futbolista no tenía antecedentes médicos graves y que el cuadro fue reportado como un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación (ESAVI).

Las abogadas Daiana Alcaraz y Maira Fernanda Moreno, en representación de la viuda y de las hijas de Biglione, sostuvieron que el futbolista fue inoculado con dos dosis de la vacuna de AstraZeneca el 1° de julio y el 9 de septiembre de 2021.