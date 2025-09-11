Ronald Biglione, jugador de fútbol de Laboulaye, recibió dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en 2021. Días después de la segunda aplicación comenzó a sufrir severos trastornos de salud. Fue internado en Villa María y luego derivado al Hospital Italiano de Córdoba, donde murió tras ser diagnosticado con Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT), un trastorno sanguíneo poco frecuente.
Familia de futbolista cordobés demandó a AstraZeneca y al Estado tras su muerte
Los familiares de Ronald Biglione presentaron una demanda millonaria en el Juzgado Federal de Río Cuarto. Atribuyen su fallecimiento a una rara enfermedad de la sangre que apareció semanas después de recibir la vacuna contra el Covid-19.