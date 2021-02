El Dipy tendrá su propio programa de radio

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdipypapa%2Fstatus%2F1357109412167581697 Estoy muy feliz de contarles a todos los que me bancan,

Que vengo de cerrar un contrato de trabajo!!

Ya soy un integrante más de la radio más escuchada del país!!

Tanto necesitaba trabajar!!

Gracias @Rivadavia630

Muy pronto..

(gracias a @juancristonomo x el diseño de la foto) pic.twitter.com/BQMVvHyu6m — el Dipy (@dipypapa) February 3, 2021

A pesar de que recibió una gran cantidad de mensajes buena onda, tampoco faltaron las chicanas. Obviamente, el cantante no las dejó pasar y respondió fiel a su estilo: "Consigo laburo y los kirchneristas se enojan. Si hubiera estado militando su partido estarían contentos, diciéndome 'suerte compañero'. Pero como no soy de nadie, me dicen que no me lo merezco y que le dan lugar a un desclasado en la radio. Los fachos son ustedes hdmp!"

El ciclo que conducirá el cantante se llamará Los Desclasados y comenzará a emitirse a partir del próximo lunes de 1 a 2 de la madrugada.