¿Discordia entre Icardi y la China por Colapinto?

"Mauro tuvo una fuerte discusión con la China porque habló con alguien del entorno de Colapinto porque la dejó de seguir. Esta persona le confirmó (a Icardi) que ella quería ir más allá con él (Franco) y que Mauro era su segunda opción", comenzó el panelista.

En esta misma línea, Pepe Ochoa sumó más datos picantes de la discusión entre el futbolista y la actriz por Colapinto leyendo su teléfono celular.

"La China le mintió a Mauro porque le dijo que solo fue una amistad en España, que se cruzaron y nada más. Icardi la encaró y le dijo: '¿Por qué me mentís?', aunque ella le aseguró que no le estaba mintiendo", precisó el periodista.

"Mauro le hizo un planteo por cómo trinca... Y le dijo: 'Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mi cuando estabas en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe'", detalló. Y siguió con su data desde el entorno del futbolista: "A Mauro no le cierra nada".

"Mauro le dijo a Eugenia: 'Tarde o temprano la verdad sale a la luz, espero que no me mientas porque yo se que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones'", cerró el panelista con la dura advertencia que le habría hecho Mauro Icardi a la China Suárez.