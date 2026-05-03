"Encontramos el rumbo": Colapinto explicó su gran salto en Miami

Colapinto fue protagonista de un fin de semana completo. Clasificó bien, se mantuvo competitivo en carrera y ejecutó una estrategia sólida, con buena gestión de neumáticos y lectura de las situaciones en pista. Incluso llegó a escalar posiciones en momentos clave y sostuvo el ritmo dentro del grupo que pelea por puntos.

Pero más allá del resultado, el propio piloto dejó en claro el trasfondo del rendimiento.

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“Muy feliz, contento con el resultado, con la mejoría y la performance que tuvimos. Fue un fin de semana muy positivo. Agradecido al equipo por el esfuerzo de haber traído las mejoras, el chasis nuevo. Me ayudaron a estar más competitivo y feliz de haber encontrado el rumbo”, expresó tras la carrera.

Las mejoras en el A526 fueron determinantes. El nuevo paquete técnico permitió dar un salto de calidad que se tradujo en mayor estabilidad y competitividad. Aunque todavía lejos de los equipos líderes —Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren—, Alpine empezó a consolidarse en ese segundo pelotón donde cada punto vale.

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El contexto también potencia lo logrado. Colapinto fue el único piloto del equipo en completar la carrera, tras el abandono de Pierre Gasly en la largada. Eso le dio aún más valor a los cuatro puntos sumados, que permiten a la escudería avanzar en el campeonato de constructores.

En lo individual, el argentino también crece. Con 5 puntos en la temporada, ya se ubica cerca del top ten del campeonato y empieza a mostrar regularidad, uno de los factores más valorados en la categoría.

El fin de semana en Miami tuvo además un condimento especial fuera de pista: la visita de Lionel Messi al box de Alpine, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo y sumó visibilidad al presente del piloto.

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Ahora, el calendario ofrece una pausa antes del próximo desafío en Canadá. Allí se medirá si lo de Miami fue un buen resultado aislado o el inicio de una tendencia.

Por lo pronto, hay una señal clara: Alpine dejó de mirar el fondo de la tabla y empezó a proyectarse hacia adelante. Y en ese cambio, Colapinto ya no es promesa: empieza a ser confirmación.