Colapinto brilló en Miami: con ritmo, logró finalizar 8° y sumó puntos

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Con una estrategia precisa y buena gestión de neumáticos, el piloto de Alpine llegó a ubicarse cuarto momentáneamente, aprovechando las detenciones en boxes del resto. Tras su parada y el cambio a neumáticos duros, regresó a pista en el octavo lugar, posición que defendió hasta la bandera a cuadros.

La carrera tuvo como ganador a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que logró su tercera victoria consecutiva y se afianzó como líder del campeonato. El podio lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que George Russell y Max Verstappen cerraron el Top 5. Más atrás, Charles Leclerc perdió posiciones tras golpear contra el muro en la última vuelta.

Para Alpine, el resultado fue aún más relevante ya que Colapinto fue el único piloto del equipo en completar la competencia. Su compañero Pierre Gasly abandonó en el inicio tras un toque con Liam Lawson.

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Con este desempeño, el argentino de 22 años sigue sumando experiencia y puntos en la categoría, consolidándose dentro del Top 10 y escalando posiciones en el campeonato. La próxima cita será el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve, donde la Fórmula 1 volverá a pista el próximo 24 de mayo.