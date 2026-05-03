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Colapinto brilló en Miami: con ritmo, logró finalizar 8° y sumó puntos

Franco igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y volvió a sumar para Alpine en una carrera exigente.

Franco Colapinto firmó una actuación sólida en el Gran Premio de Miami y finalizó en el octavo puesto, igualando su mejor resultado en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine sumó cuatro puntos en una carrera exigente, marcada por incidentes, estrategia y cambios de ritmo.

En su primera presentación en el circuito estadounidense, Colapinto mostró consistencia desde el inicio. A pesar de un inconveniente con el turbo en la largada, logró evitar complicaciones mayores, esquivó un trompo de Max Verstappen en los primeros metros y se metió rápidamente en la pelea del pelotón.

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El momento más tenso llegó cuando, en la disputa por posiciones, tuvo un leve toque con Lewis Hamilton, que generó daños menores en su monoplaza. Aun así, el argentino sostuvo el ritmo y se mantuvo competitivo dentro del grupo de punta.

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Con una estrategia precisa y buena gestión de neumáticos, el piloto de Alpine llegó a ubicarse cuarto momentáneamente, aprovechando las detenciones en boxes del resto. Tras su parada y el cambio a neumáticos duros, regresó a pista en el octavo lugar, posición que defendió hasta la bandera a cuadros.

La carrera tuvo como ganador a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que logró su tercera victoria consecutiva y se afianzó como líder del campeonato. El podio lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que George Russell y Max Verstappen cerraron el Top 5. Más atrás, Charles Leclerc perdió posiciones tras golpear contra el muro en la última vuelta.

Para Alpine, el resultado fue aún más relevante ya que Colapinto fue el único piloto del equipo en completar la competencia. Su compañero Pierre Gasly abandonó en el inicio tras un toque con Liam Lawson.

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Con este desempeño, el argentino de 22 años sigue sumando experiencia y puntos en la categoría, consolidándose dentro del Top 10 y escalando posiciones en el campeonato. La próxima cita será el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve, donde la Fórmula 1 volverá a pista el próximo 24 de mayo.

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