Por amenaza de tormentas, la F1 adelantó el GP de Miami: Colapinto larga en el puesto 8

Desde la grilla, el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, largará desde la pole position tras una destacada actuación en la clasificación. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el octavo puesto.

En tanto, la Fórmula 2, donde compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó un cambio de horario: su carrera en Miami está fijada para las 10:25 horas.