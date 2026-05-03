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Por amenaza de tormentas, la F1 adelantó el GP de Miami: Colapinto larga en el puesto 8

La FIA adelantó tres horas el Gran Premio de Miami por pronóstico de fuertes tormentas. La carrera largará a las 14 horas argentinas. Franco Colapinto partirá desde el octavo puesto y Kimi Antonelli desde la pole.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 cambió de horario sobre la hora. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), en conjunto con la organización de la F1 y los promotores del evento, decidió adelantar la largada tres horas respecto al horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo en la ciudad de Miami.

La carrera, que estaba prevista para las 17 horas argentinas, se disputará ahora a partir de las 14 horas. A través de un comunicado oficial, las autoridades indicaron que el cambio apunta a minimizar posibles interrupciones y garantizar que la competencia se desarrolle en condiciones óptimas, con la seguridad de pilotos, equipos, trabajadores y fanáticos como prioridad.

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Desde la grilla, el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, largará desde la pole position tras una destacada actuación en la clasificación. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el octavo puesto.

En tanto, la Fórmula 2, donde compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó un cambio de horario: su carrera en Miami está fijada para las 10:25 horas.

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