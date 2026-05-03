El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 cambió de horario sobre la hora. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), en conjunto con la organización de la F1 y los promotores del evento, decidió adelantar la largada tres horas respecto al horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo en la ciudad de Miami.
Por amenaza de tormentas, la F1 adelantó el GP de Miami: Colapinto larga en el puesto 8
La FIA adelantó tres horas el Gran Premio de Miami por pronóstico de fuertes tormentas. La carrera largará a las 14 horas argentinas. Franco Colapinto partirá desde el octavo puesto y Kimi Antonelli desde la pole.