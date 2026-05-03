Colapinto es séptimo en el GP de Miami tras sanción de comisarios a Leclerc

Esto le dejó daños considerables en su monoplaza y Leclerc completó el recorrido final de forma errática, cortando varias curvas, forzando al rezagado Arvid Lindblad a salirse de la pista y hasta golpeando al Mercedes de George Russell cuando el británico lo adelantó por posición, algo que también hizo Max Verstappen en los metros finales.

Pese a la explicación que dio el piloto monegasco ante los comisarios, le fue aplicada una sanción de drive-through, que al no poder cumplirla ya en la carrera, entonces le sumaron 20 segundos a su tiempo final.

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De esta manera, Leclerc pasó de sexto a octavo, lo que permitió a Lewis Hamilton y a Franco Colapinto ganar una posición en el clasificador final.

¿Qué dijo Charles Leclerc al terminar la carrera?

"El daño fue significativo. Decir exactamente cuál fue el daño, no estoy tan seguro", dijo Leclerc a Motorsport.com y a otros medios después de la carrera. "Estoy bastante seguro de que hubo un pinchazo, probablemente también hubo algún daño en la suspensión, ya que prácticamente no podía girar hacia la derecha. Así que sí, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Es totalmente mi culpa y es un error.

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"Obviamente necesito analizarlo porque con estos coches siempre está la duda de cuánto despliega y, considerando que era la última vuelta, quizás había un poco más en esa curva, ya que solo necesitás completar la vuelta con esa cantidad de energía. Pero eso no es una excusa de ninguna manera. Es totalmente mi responsabilidad y no es aceptable. Así que tengo que revisarlo".

Cuando se le preguntó si el momento estuvo influenciado por la frustración de sus quejas previas por radio sobre la estrategia, Leclerc agregó: "No, en realidad estaba muy tranquilo. Estaba muy tranquilo. Quería adelantar a Oscar en esa última vuelta. Por eso no le hice la vida demasiado difícil antes de la última curva para que me superara.

"Estaba relativamente tranquilo en el coche. Por supuesto, ataqué como un animal en la curva 3. La mayoría de las veces este año funcionó. He tenido bastantes batallas este año, pero esta vez no. Estoy decepcionado conmigo mismo".

La resolución completa de los comisarios deportivos:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 16 (Charles Leclerc), al representante del equipo y revisaron datos del sistema de posicionamiento/control, video, radio del equipo y cámaras onboard.

El coche 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva 3 y golpeó el muro, pero continuó en pista. El piloto nos informó que el coche parecía estar bien, salvo que no podía negociar correctamente las curvas hacia la derecha.

Dado este problema, se vio obligado a recortar las chicanas en el camino hacia la bandera a cuadros.

Determinamos que el hecho de que tuviera que recortar las chicanas (es decir, abandonar la pista) implicó que obtuvo una ventaja duradera al hacerlo de esa manera. El hecho de que tuviera algún tipo de problema mecánico no constituye una razón justificable.

En consecuencia, imponemos una penalización de drive-through al coche 16, dado el número de veces que abandonó la pista y obtuvo una ventaja.

También consideramos si existía una infracción adicional por continuar conduciendo un coche con un problema mecánico evidente y perceptible. Determinamos que no había evidencia de que existiera un problema mecánico evidente o claramente identificable. Por lo tanto, no tomamos ninguna otra acción en relación con esa posible infracción".