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Durísima sanción en Gran Hermano: Emanuel quedó acorralado

El ojo que todo lo ve estalló en Gran Hermano Generación Dorada y sancionó a los jugadores por desobedecer las reglas.

Este martes la tensión volvió a apoderarse de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando el ojo que todo lo ve decidió sancionar a los jugadores por incumplir sus órdenes. El comunicado fue lapidario y dejó en evidencia la falta de disciplina dentro de la casa.

"Ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en su dormitorio por el riesgo sanitario, como ya se los expliqué, por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado, es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes", comenzó el Big, con tono firme.

La advertencia se transformó en reproche cuando relató lo ocurrido: "Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba, obviamente, de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream, para comer a escondidas algunas porciones de pizza. Esta conducta, si me permiten, yo veo todo, fue repetida durante la noche en una de las habitaciones".

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El Big no se guardó nada y señaló directamente la desobediencia: "Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden. Y aún, señores, sigue guardando en su placar huevos, frutas y otros alimentos".

Con un tono severo, dejó en claro que no tolerará actitudes de rebeldía: "No puedo impedir, les decía, las actitudes mezquinas o egoístas. Cada cual sabe qué hace, cómo se comporta. Si quieren convivir de una manera poco decente o civilizada, es responsabilidad de ustedes, señores. Pero lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen". Y remató: "Que me desafíen con actos de rebeldía como los que mencioné anteriormente".

La sanción fue inmediata y golpeó fuerte a todos: "Lamento, señores, que por culpa de estas personas toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50 por ciento, de perderla solo el 25 por ciento. Pero hay algo más. No me obliguen a efectuar una requisa personal. Quiero que todo aquel que no haya retirado la comida de sus habitaciones, lo haga en este mismo instante".

La tensión explotó cuando Emanuel, acorralado por la orden, fue a sacar de su placard un maple de huevos. En ese instante, todos los jugadores le saltaron a yugular y generó un clima de enfrentamiento que promete seguir dando que hablar.

Cómo fue la durísima advertencia del lunes de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir un momento de tensión el lunes por la tarde, cuando los participantes recibieron un nuevo comunicado del ojo que todo lo ve. En esta oportunidad, el mensaje se presentó con un tono firme y cargado de advertencias sobre un problema que se repite dentro del reality: la forma en que los concursantes guardan la comida.

"Voy a referirme con mucha preocupación sobre la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó diciendo el Big.

El aviso no dejó lugar a dudas: "Exijo que a partir de este momento retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama". Y reforzó la idea con claridad: "De más está decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más".

El dueño de la casa fue más allá y se detuvo en el costado humano de la situación: "Me apena que no confíen unos en los otros. Que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos. Que ganen la mezquindad y el egoísmo".

También señaló lo que viene ocurriendo en los últimos días: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".

La orden fue categórica y sin margen de negociación: "De ahora en más la comida deberán conservarla en la heladera, el freezer o las alacenas de la cocina. De qué manera se organizan es una tarea exclusivamente de ustedes".

Finalmente, el Big cerró con una advertencia contundente: "Reitero, esta tarea es de carácter obligatorio. La deberán respetar durante toda la estadía en mi casa y comienza en este mismo momento". Y dio un plazo preciso: "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando. Muchas gracias".

FUENTE: PrimiciaYa

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