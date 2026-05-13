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Recuperaron motos robadas en Mendoza durante operativos en La Chimbera

El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Este.

Personal de la Brigada de Investigaciones Este recuperó dos motocicletas con pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza, durante distintos procedimientos realizados en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo.

El primero de los operativos tuvo lugar en calle 25 antes de calle 3, donde efectivos policiales identificaron a un hombre de apellido Escudero, domiciliado en el barrio La Chimbera, quien circulaba a pie llevando una motocicleta Honda Wave de color blanco.

Al verificar los números de motor y chasis en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los investigadores constataron que el rodado registraba pedido de secuestro por hurto de vehículo, solicitado por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de Mendoza.

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Horas más tarde, en el mismo sector, los uniformados interceptaron a otro sujeto de apellido Olmedo, mayor de edad y oriundo de Villa del Tango, quien se desplazaba en una motocicleta Zanella AS-RX sin patente colocada ni documentación.

Tras la consulta en el sistema SIFCOP, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 31 de marzo de 2024, también requerido por la justicia mendocina.

Por disposición del ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, en ambos procedimientos se procedió al secuestro de las motocicletas y a la notificación de los conductores sobre las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Brigada de Investigaciones destacaron que, sumado al secuestro de una motocicleta Bajaj Rouser NS200 realizado el pasado 11 de mayo, ya son tres los rodados recuperados en apenas 48 horas, todos con pedidos de secuestro provenientes de Mendoza.

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