El actor Emi Voiro recibió el alta médica tras su internación

Luego de permanecer internado durante 2 meses, este miércoles recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, donde fue recibido por sus familiares y allegados.
En sus redes, sus familiares anunciaron la noticia de que volvía a casa y agradecieron el apoyo de la gente:
“Parte del día
En realidad, este no es un parte médico
Es un mensaje para agradecer que estos 63 días estuvieron:
Rezando
Orando
Hicieron promesas
No dejaron de preguntarnos
Y sobre todo enviando su Amor a Emi y a todos nosotros
No solo creemos que eso fue lo que hizo el milagro
Sino también nos mantuvo fuertes a nosotros para acompañarlo
NOS VAMOS DE ALTA!!!!
EMI SALE DEL HOSPITAL
Estamos muy felices y emocionado
Y sobre todo muy agradecidos
Gracias, Gracias, Gracias”