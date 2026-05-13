El actor Emi Voiro recibió el alta médica tras su internación

Luego de permanecer internado durante 2 meses, este miércoles recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, donde fue recibido por sus familiares y allegados.

En sus redes, sus familiares anunciaron la noticia de que volvía a casa y agradecieron el apoyo de la gente:

“Parte del día

En realidad, este no es un parte médico

Es un mensaje para agradecer que estos 63 días estuvieron:

Rezando

Orando

Hicieron promesas

No dejaron de preguntarnos

Y sobre todo enviando su Amor a Emi y a todos nosotros

No solo creemos que eso fue lo que hizo el milagro

Sino también nos mantuvo fuertes a nosotros para acompañarlo

NOS VAMOS DE ALTA!!!!

EMI SALE DEL HOSPITAL

Estamos muy felices y emocionado

Y sobre todo muy agradecidos

Gracias, Gracias, Gracias”