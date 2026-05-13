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El actor Emi Voiro recibió el alta médica tras su internación

El actor estuvo internado durante dos meses y este miércoles finalmente ya está en su casa. Agradeció en sus redes sociales.

Tras permanecer en delicado estado de salud, finalmente este miércoles recibió el alta médica el actor Emi Voiro. Lo anunció a través de sus redes sociales.

Emi sufrió un siniestro vial en 2023 y desde ese momento se sometió a varias operaciones y una infección complicó su estado de salud.

Hace poco más de un mes, el actor debió someterse a una importante intervención quirúrgica del corazón, para un reemplazo de válvula mitral. Se trató de una cirugía compleja que tuvo muchos riesgos y por la cual pidieron dadores de sangre.

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Luego de permanecer internado durante 2 meses, este miércoles recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, donde fue recibido por sus familiares y allegados.

En sus redes, sus familiares anunciaron la noticia de que volvía a casa y agradecieron el apoyo de la gente:

“Parte del día

En realidad, este no es un parte médico

Es un mensaje para agradecer que estos 63 días estuvieron:

Rezando

Orando

Hicieron promesas

No dejaron de preguntarnos

Y sobre todo enviando su Amor a Emi y a todos nosotros

No solo creemos que eso fue lo que hizo el milagro

Sino también nos mantuvo fuertes a nosotros para acompañarlo

NOS VAMOS DE ALTA!!!!

EMI SALE DEL HOSPITAL

Estamos muy felices y emocionado

Y sobre todo muy agradecidos

Gracias, Gracias, Gracias”

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