Emanuel perdió el versus con Solange y quedó afuera de Gran Hermano

"Un camino recorrido zarpado", comenzó diciendo y no pudo continuar al quebrarse. "Gracias por ser parte de esto", alcanzó a expresar con la voz entrecortada.

Antes de su salida, el Big también le dedicó unas palabras de reconocimiento y destacó un aspecto muy importante de su vida personal. "Ema, será hasta pronto. Como una vez, puede haber dos, y quiero subrayar ese gran padre que sos. Te deseo lo mejor, de verdad y de corazón", le dijo el dueño de la casa.

"Lo mejor lo tengo afuera, está mi hija, así que ya gané", respondió Emanuel antes de cruzar la puerta.

Emanuel abandonó el reality con el 55,3 por ciento de los votos, mientras que Solange logró continuar en competencia tras obtener el 44,7por ciento, superando uno de los versus más reñidos y comentados de esta edición del reality.