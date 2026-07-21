La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo cargada de tensión y emoción. Después de varios días de campaña y de una de las placas más fuertes de la temporada, Emanuel y Solange protagonizaron un mano a mano que mantuvo en vilo a los seguidores del reality hasta el último minuto.
Emanuel perdió el versus con Solange y quedó afuera de Gran Hermano
Emanuel quedó afuera de Gran Hermano tras perder el versus con Solange. Antes de irse, se quebró, recibió un emotivo mensaje del Big y conmovió a la casa.