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Emanuel perdió el versus con Solange y quedó afuera de Gran Hermano

Emanuel quedó afuera de Gran Hermano tras perder el versus con Solange. Antes de irse, se quebró, recibió un emotivo mensaje del Big y conmovió a la casa.

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo cargada de tensión y emoción. Después de varios días de campaña y de una de las placas más fuertes de la temporada, Emanuel y Solange protagonizaron un mano a mano que mantuvo en vilo a los seguidores del reality hasta el último minuto.

Pasadas las 23.30, Santiago del Moro anunció el resultado que definió el futuro de ambos jugadores dentro de la competencia: Emanuel fue el elegido por el público para abandonar la casa más famosa del país.

Lejos de despedirse con reproches o estrategias de juego, el participante protagonizó un momento profundamente emotivo. Conmovido, intentó dedicar unas palabras antes de cruzar la puerta, pero la emoción terminó ganándole.

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"Un camino recorrido zarpado", comenzó diciendo y no pudo continuar al quebrarse. "Gracias por ser parte de esto", alcanzó a expresar con la voz entrecortada.

Antes de su salida, el Big también le dedicó unas palabras de reconocimiento y destacó un aspecto muy importante de su vida personal. "Ema, será hasta pronto. Como una vez, puede haber dos, y quiero subrayar ese gran padre que sos. Te deseo lo mejor, de verdad y de corazón", le dijo el dueño de la casa.

"Lo mejor lo tengo afuera, está mi hija, así que ya gané", respondió Emanuel antes de cruzar la puerta.

Emanuel abandonó el reality con el 55,3 por ciento de los votos, mientras que Solange logró continuar en competencia tras obtener el 44,7por ciento, superando uno de los versus más reñidos y comentados de esta edición del reality.

FUENTE: PrimiciasYa

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