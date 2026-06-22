"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Jésica Cirio

Aseguran que Jésica Cirio estaría en Ibiza tras los escandalosos videos de los dólares

Mientras crece la polémica por las imágenes en las que aparece mostrando fajos de dólares, aseguran que Jésica Cirio se encontraría en Ibiza.

La incógnita sobre Jésica Cirio volvió a instalarse en Puro Show (El Trece), donde se debatió el destino de la modelo tras la filtración de los videos en los que se la ve exhibiendo fajos de dólares en su vestidor. Sergio Farella dio detalles de esas imágenes y la conversación derivó en el posible paradero de la modelo.

“¿Se sabe dónde está Jesica Cirio?”, preguntó el conductor Pampito. “Me dijeron, no lo tengo confirmado, en Ibiza”, respondió Pochi, dejando abierta la hipótesis de que Cirio se encuentre en la isla balear.

"Esa es la información que a vos te llega, que estaría en Ibiza. Bueno, es temporada de Ibiza y Cirio sabemos que es un lugar que frecuenta muchísimo. Y ya sucedió que ella en sus redes sociales se ubicaba en Argentina y me habían mandado fotos desde España”, agregó Pampito.

Te puede interesar...

La situación se vuelve más delicada por el proceso judicial que enfrenta. “Me señalaron los investigadores que cada vez que ella salió de Argentina, cuando obviamente está afrontando esta causa penal, avisaba. Ahora no ha avisado. Tiene que avisar”, remarcaron en el ciclo de espectáculos.

Pochi, además, recordó un episodio reciente: “Hace un mes ella estaba en España, en Madrid, y la realidad es que ella en sus redes sociales se ponía haciendo gimnasia ahí en Nordelta, y de repente me dicen: 'Mirá, me la acabo de cruzar en un local: en una sola marca se gastó 4 mil euros'”.

Temas

Te puede interesar