La incógnita sobre Jésica Cirio volvió a instalarse en Puro Show (El Trece), donde se debatió el destino de la modelo tras la filtración de los videos en los que se la ve exhibiendo fajos de dólares en su vestidor. Sergio Farella dio detalles de esas imágenes y la conversación derivó en el posible paradero de la modelo.
Aseguran que Jésica Cirio estaría en Ibiza tras los escandalosos videos de los dólares
Mientras crece la polémica por las imágenes en las que aparece mostrando fajos de dólares, aseguran que Jésica Cirio se encontraría en Ibiza.