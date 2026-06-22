Aseguran que Jésica Cirio estaría en Ibiza tras los escandalosos videos de los dólares

“¿Se sabe dónde está Jesica Cirio?”, preguntó el conductor Pampito. “Me dijeron, no lo tengo confirmado, en Ibiza”, respondió Pochi, dejando abierta la hipótesis de que Cirio se encuentre en la isla balear.

"Esa es la información que a vos te llega, que estaría en Ibiza. Bueno, es temporada de Ibiza y Cirio sabemos que es un lugar que frecuenta muchísimo. Y ya sucedió que ella en sus redes sociales se ubicaba en Argentina y me habían mandado fotos desde España”, agregó Pampito.