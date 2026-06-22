La cábala de Antonela Roccuzzo y sus hijos en la previa al partido

La cábala continuó durante el triunfo de la Copa América 2024 y en el debut de la Selección en la Copa del Mundo contra Argelia, volvió a repetir la vestimenta combinada con sus hijos.

Con Molina por Montiel, la formación de la Selección argentina para el partido contra Austria

Emiliano Martínez;

Nahuel Molina;

Cristian Romero;

Lisandro Martínez;

Facundo Medina;

Rodrigo De Paul;

Alexis Mac Allister;

Enzo Fernández;

Thiago Almada;

Lionel Messi;

Lautaro Martínez.

El posteo de Lionel Messi antes del partido contra Austria

En la previa del encuentro, Lionel Messi compartió un posteo con imágenes del último entrenamiento en la ciudad de Kansas.

En las fotos se lo ve al capitán de Argentina junto a sus compañeros y enfocado en la preparación del partido que podría definir la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los dieciseisavos de final del mundial.

El astro argentino viene de hacer tres goles en el debut ante Argelia y busca superar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en mundiales: ambos están primeros con 16 tantos cada uno.