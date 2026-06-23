Eugenia Quevedo festejó el triunfo de la Selección Argentina con un palazo para Flor Peña

Frente a la enorme dimensión que adquirió el asunto, Quevedo tomó la decisión de eliminar las imágenes de su perfil y grabar un video a modo de aclaración para frenar las especulaciones. “Pido mil disculpas, no era mi intención”, expresó de manera abierta, buscando ponerle punto final a los comentarios que la ligaban al escándalo periodístico de los últimos días.

En su descargo, la vocalista detalló que su reacción no andaba de la mano con los falsos rumores de salud que circularon recientemente en los medios, sino con posturas del pasado. Según argumentó, sus palabras hacían alusión a viejas declaraciones públicas de Peña respecto a su simpatía por el futbolista francés Kylian Mbappé y su visión sobre la política en el marco de las competencias mundiales.