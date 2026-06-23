Tras una nueva victoria de la Selección Argentina frente a Austria, la cantante cuartetera Eugenia Quevedo compartió su alegría en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de publicaciones festivas derivó rápidamente en un foco de discusión virtual debido a una frase directa que capturó la atención de miles de usuarios: "Para vos, Flor Peña".
Eugenia Quevedo festejó el triunfo de la Selección Argentina con un palazo para Flor Peña
En medio de las celebraciones por la victoria de la Selección, la cantante de cuarteto lanzó un comentario que se volvió viral en minutos.