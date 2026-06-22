La imagen que nadie había visto: así es el rostro de Piñón Fijo sin maquillaje

El material muestra un momento hasta ahora desconocido para el gran público: el proceso completo mediante el cual Fabián Gómez se transforma en el célebre payaso. Las imágenes, que originalmente habían sido pensadas para emitirse en la señal infantil Cablín, exhiben al artista sin maquillaje y vestido de civil antes de iniciar su caracterización, algo que nunca había sido mostrado de manera tan explícita.

La filmación comienza en el Parque Sarmiento de Córdoba, donde aparecen Solcito Fijo y su hermano Jere cuando eran niños. En medio de la escena, un hombre con un maletín se acerca a ellos. Minutos después, la cámara registra el instante más esperado: Fabián Gómez frente al espejo, aplicándose el maquillaje blanco y colocándose los elementos que darían forma a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión infantil argentina.

Para muchos seguidores, se trató de la primera vez que pudieron observar con claridad el rostro de quien durante años permaneció oculto detrás del maquillaje. El video culmina con un emotivo abrazo entre el artista y sus hijos y una fotografía familiar acompañada por la frase: “Gracias Fabián, gracias Piñón”.

La repercusión no tardó en hacerse sentir. Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa, nostalgia y emoción. Numerosos usuarios reconocieron que habían llegado a la adultez sin conocer la verdadera apariencia del artista, mientras otros destacaron el valor afectivo que Piñón Fijo tuvo en sus infancias.

Junto al video, Solcito dedicó un extenso mensaje a su padre, en el que recordó proyectos compartidos, agradeció los aprendizajes recibidos y celebró el vínculo construido a lo largo de los años. Jere también se sumó al homenaje con una publicación cargada de emoción, donde aseguró que el recuerdo lo conmovió profundamente.

Más allá de la curiosidad satisfecha, la difusión del material permitió cerrar una de las incógnitas más persistentes del entretenimiento infantil argentino. Lo que comenzó como una simple publicación familiar terminó convirtiéndose en un fenómeno viral capaz de despertar la nostalgia de toda una generación y de revelar, por primera vez, el rostro detrás de un personaje que marcó la infancia de millones de personas.