Bandana vuelve a los escenarios: ¿se reúnen las cinco?

Aunque la cantante no pudo dar detalles específicos, dejó en claro que se trata de un proyecto de gran envergadura. “No puedo hablar, lo tengo prohibido”, expresó entre risas, insinuando que todas las integrantes están trabajando activamente en la propuesta. Vera aseguró que no se trata de simples rumores y prometió "muchas sorpresas" para el próximo año.

La artista reconoció que existe un fuerte deseo de reunirse entre las exintegrantes: “Hay ganas de juntarnos, estamos hablando y hay reuniones, pero no puedo decir más”. Antes de terminar la entrevista, Lissa dejó una pista adicional que avivó la ilusión de los fans. “Se está armando algo que…”, dijo, tapándose la boca rápidamente para no revelar más información.