A casi 25 años de su creación, la icónica banda pop Bandana se prepara para celebrar un aniversario muy especial. En una entrevista con el ciclo MShow, Lissa Vera, una de las integrantes originales, confirmó que hay planes concretos para conmemorar las dos décadas y media desde el nacimiento del grupo, que surgió del popular reality show Popstars.
Bandana vuelve a los escenarios: ¿se reúnen las cinco?
La cantante brindó una entrevista en la que contó, además, que están intentando convencer a Ivonne Guzmán para el gran show. Los detalles.