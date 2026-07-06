Occhiato reconoció la "charla" con Flor Peña y se refirió a la demanda por $750 millones

El conductor también rechazó las versiones que señalaban que el escándalo había provocado la salida de anunciantes de su medio. "Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes", respondió para desmentir un impacto comercial en la plataforma.

Durante la entrevista también fue consultado por Marley, quien compartía programa con Peña antes de su salida. El productor contó que habló con él durante su estadía en Miami, aunque evitó revelar el contenido de esa conversación.

Además, se refirió al episodio en el que una periodista ingresó sin autorización a la casa desde donde Luzu realizaba la cobertura del Mundial. "Fue una incomodidad total", afirmó, y explicó que no mantuvo contacto con el medio involucrado, aunque sí recibió un pedido de disculpas institucional mediante un comunicado.

El conflicto entre Occhiato y Peña comenzó el 18 de junio, cuando la actriz difundió al aire un rumor sin confirmar sobre la salud del padre de Lionel Messi durante El Show del Verano. Tras la polémica, Luzu emitió un comunicado, Peña dejó el ciclo y comenzaron a trascender versiones sobre una demanda millonaria. Días después, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, confirmó que esa posibilidad estaba siendo analizada y ahora fue el propio Occhiato quien ratificó que el caso ya quedó en manos de la Justicia.