Nicolás Occhiato confirmó que el conflicto con Florencia Peña ya se encuentra en la Justicia y reconoció que ambos mantuvieron una conversación luego de la polémica que derivó en la salida de la actriz y conductora de Luzu TV por la falsa noticia sobre Jorge Messi. Sin embargo, evitó profundizar sobre el contenido de ese intercambio y remarcó que, a partir de la demanda, prefiere no hacer más declaraciones públicas.
Occhiato reconoció la "charla" con Flor Peña y se refirió a la demanda por $750 millones
El conductor confirmó que habló con la actriz y exconductora de Luzu tras el escándalo por la falsa noticia de Jorge Messi, aunque evitó dar detalles y aseguró que el conflicto quedó en manos de la Justicia.