La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo dejó un nuevo participante afuera de la competencia, sino también un detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos del reality. En el esperado mano a mano entre Luana y Nigro, fue este último quien debió abandonar la casa.
Quién fue el nuevo expulsado de la Casa de Gran Hermano
Quién dejó la casa se tomó unos minutos para saludar a sus compañeros antes de cruzar la puerta. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida.