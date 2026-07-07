Quién fue el nuevo expulsado de la Casa de Gran Hermano

Como ocurre en cada despedida, Nigro se tomó unos minutos para saludar a sus compañeros antes de cruzar la puerta. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: el dueño de la casa, que habitualmente despide a cada eliminado con un mensaje especial, esta vez permaneció en absoluto silencio.

La falta de esas tradicionales palabras llamó la atención de los seguidores del programa, que enseguida comenzaron a comentarlo en las redes sociales. Para muchos, el gesto resultó tan llamativo y generó una catarata de reacciones.