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Quién fue el nuevo expulsado de la Casa de Gran Hermano

Quién dejó la casa se tomó unos minutos para saludar a sus compañeros antes de cruzar la puerta. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida.

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo dejó un nuevo participante afuera de la competencia, sino también un detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos del reality. En el esperado mano a mano entre Luana y Nigro, fue este último quien debió abandonar la casa.

Como ocurre en cada despedida, Nigro se tomó unos minutos para saludar a sus compañeros antes de cruzar la puerta. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: el dueño de la casa, que habitualmente despide a cada eliminado con un mensaje especial, esta vez permaneció en absoluto silencio.

La falta de esas tradicionales palabras llamó la atención de los seguidores del programa, que enseguida comenzaron a comentarlo en las redes sociales. Para muchos, el gesto resultó tan llamativo y generó una catarata de reacciones.

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"Que Nigro se vaya a su casa, pero qué hijo de pu... Gran Hermano que no lo saludó. No lo despidió, que mal", escribió un usuario. Otro sumó: "Jajajajaj, ni Gran Hermano se despidió de Nigro".

Los comentarios continuaron multiplicándose a medida que avanzaba la noche. "Gran Hermano ni lo despidió", expresó otro seguidor del programa, mientras que un cuarto remató entre risas: "Ni Gran Hermano lo despidió, JAJAJAJ".

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