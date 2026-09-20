Un violento episodio ocurrido durante la madrugada terminó con un hombre de 35 años aprehendido en Capital, luego de que presuntamente amenazara con un arma blanca, golpeara a dos trabajadores y provocara daños en el ingreso del comercio donde ambos se desempeñan como gomeros.
Atacó a dos trabajadores, los amenazó con un arma blanca y rompió el local
El episodio ocurrió durante la madrugada en un comercio de calle Brasil, entre avenida Rawson y Diagonal Don Bosco. Un hombre de 35 años fue aprehendido a pocos metros del lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.