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San Juan 8 > Policiales > trabajadores

Atacó a dos trabajadores, los amenazó con un arma blanca y rompió el local

El episodio ocurrió durante la madrugada en un comercio de calle Brasil, entre avenida Rawson y Diagonal Don Bosco. Un hombre de 35 años fue aprehendido a pocos metros del lugar y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada terminó con un hombre de 35 años aprehendido en Capital, luego de que presuntamente amenazara con un arma blanca, golpeara a dos trabajadores y provocara daños en el ingreso del comercio donde ambos se desempeñan como gomeros.

El hecho ocurrió sobre calle Brasil, entre avenida Rawson y Diagonal Don Bosco. Los damnificados, de 26 y 30 años, fueron quienes alertaron a los efectivos sobre lo sucedido y señalaron que un sujeto los había amenazado con un elemento cortopunzante, los había lesionado y luego había violentado la puerta de acceso al local.

Los trabajadores sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

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Personal policial se dirigía hacia un requerimiento del sistema Trueno Halcón cuando fue interceptado por los dos trabajadores, quienes dieron aviso sobre el episodio.

Con la descripción aportada, los efectivos comenzaron la búsqueda del sospechoso y lograron localizarlo a pocos metros del lugar, en la intersección de avenida Rawson y calle Brasil.

El hombre fue identificado como Tello, de 35 años, y quedó aprehendido a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como Amenazas agravadas por el uso de arma blanca, Daño y Lesiones Leves, con intervención de la UFI Flagrancia.

Ahora la investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y avanzar sobre la responsabilidad del acusado por las agresiones y los daños denunciados.

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