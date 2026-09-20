Atacó a dos trabajadores, los amenazó con un arma blanca y rompió el local

Personal policial se dirigía hacia un requerimiento del sistema Trueno Halcón cuando fue interceptado por los dos trabajadores, quienes dieron aviso sobre el episodio.

Con la descripción aportada, los efectivos comenzaron la búsqueda del sospechoso y lograron localizarlo a pocos metros del lugar, en la intersección de avenida Rawson y calle Brasil.

El hombre fue identificado como Tello, de 35 años, y quedó aprehendido a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como Amenazas agravadas por el uso de arma blanca, Daño y Lesiones Leves, con intervención de la UFI Flagrancia.

Ahora la investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y avanzar sobre la responsabilidad del acusado por las agresiones y los daños denunciados.