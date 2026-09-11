Boca fue contundente ante Central Córdoba y ya piensa en Brasil

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Central Córdoba intentó reaccionar, pero mostró muchas dificultades para contener los avances del local. Boca aprovechó una nueva llegada y, poco después, apareció Enner Valencia para marcar el segundo.

El delantero ecuatoriano convirtió así su primer gol en siete partidos con la camiseta de Boca y además se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en marcar oficialmente para el club. Con apenas un cuarto de hora jugado, el Xeneize ya tenía una ventaja de dos goles y el trámite parecía encaminado.

Boca bajó la intensidad después del arranque arrollador y le permitió algunos espacios a Central Córdoba, que tuvo aproximaciones y algunos remates desde afuera del área, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Leandro Brey.

En el complemento, el local volvió a encontrar espacios. Un buen pase de Palacios terminó con Ángel Romero nuevamente frente al arco y el paraguayo no perdonó. Con una definición de categoría desde afuera del área, marcó el 3-0 y se convirtió en la figura de la noche con su doblete.

Con el resultado prácticamente definido, Boca comenzó a administrar energías pensando en lo que viene. Romero dejó la cancha entre aplausos y también hubo minutos para jugadores surgidos de las inferiores.

¡DESCONTÓ EL FERROVIARIO! Cuitiño definió de primera dentro del área y firmó el 1-3 de Central Córdoba vs. Boca.



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Central Córdoba consiguió descontar sobre el final. A los 44 minutos, Fernando Martínez envió un pase hacia el centro desde la derecha y Martín Cuitiño, de 21 años, sacó un remate cruzado para establecer el 3-1 definitivo. Para el juvenil fue además su primer gol en Primera, en apenas su segundo partido.

La victoria le permitió a Boca escalar hasta el quinto puesto de la Zona A, con 14 puntos, a tres de los líderes Vélez y Defensa y Justicia.

Además, el Xeneize aprovechó el empate de Vélez ante Newell's para descontar terreno en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual. En esa clasificación, Boca permanece en el cuarto lugar, aunque actualmente ocupa una posición de clasificación a la Copa Sudamericana.

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Ahora cambia el foco. El equipo tendrá que recuperar energías y preparar el viaje a Brasil, donde el martes desde las 21:30 buscará dar el golpe ante San Pablo en el Morumbí y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.