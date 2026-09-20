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Copa Davis: Argentina venció a Turquía y clasificó a los Qualifiers de 2027

El equipo nacional se quedó con la serie en Neuquén por un marcador global de 3-1, luego de que Francisco Cerúndolo venciera a Mert Alkaya por 6/1 y 6/0. En el primer turno, el dobles no pudo.

Como era de esperarse, Francisco Cerúndolo fue lo mejor que mostró, en términos tenísticos, Argentina durante el fin de semana de Copa Davis ante Turquía.

El triunfo nacional estuvo marcado por la decisiva actuación del número 23 del mundo, que no solamente estuvo a la altura de las circunstancias sino que dejó destellos de una calidad propia de los grandes jugadores.

La inesperada derrota de Guido Andreozzi y Andrés Molteni en el dobles por 6-4 y 6-4 había puesto a Argentina en una situación que ameritaba cierto cuidado. La serie quedó 2-1 y el cuarto punto pasó a tener un peso diferente: una nueva caída llevaba todo a una definición en el último partido.

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Pero Cerúndolo no dejó lugar a dudas. Más allá de las enormes diferencias que existían en el ranking con Mert Alkaya, jugar la Copa Davis siempre tiene una dificultad particular. Fran salió a la cancha sabiendo lo que estaba en juego y terminó imponiéndose por un contundente 6-1 y 6-0 para establecer el 3-1 definitivo.

El argentino no solamente ganó, sino que dio espectáculo. Estuvo muy firme con el drive, no dejó dudas con el saque y mostró incluso una versión superior a la que ya había exhibido durante el sábado, cuando también había sido protagonista del primer punto de la serie.

La gente que pagó su entrada para acercarse al Ruca Che encontró en el tenis de Cerúndolo varios de esos toques de distinción que no son habituales de observar en persona. El número uno argentino ratificó por qué ocupa ese lugar y convirtió el partido decisivo en una demostración de su nivel.

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