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Con el Reducido en la mira, San Martín recibe a Colegiales

El Verdinegro enfrenta este domingo desde las 17 a Colegiales en el Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Está dentro del Reducido, pero en una zona ajustada y necesita sumar de a tres para afirmarse en la pelea.

San Martín sabe que entró en la parte del torneo donde cada punto empieza a pesar más. Este domingo, desde las 17 en el estadio Hilario Sánchez, recibirá a Colegiales por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional, con una necesidad concreta: volver al triunfo y sostenerse entre los ocho que avanzarán al Reducido.

El Verdinegro llega después de dos partidos sin ganar. La racha positiva que había construido durante siete fechas, con cuatro victorias consecutivas, se frenó con la derrota ante Quilmes y luego continuó con el empate frente a Tristán Suárez.

Por eso, volver a hacerse fuerte en Concepción aparece como una de las claves de esta jornada. Un triunfo le permitiría a San Martín consolidar su posición en la zona de clasificación cuando quedan apenas seis fechas para terminar la etapa regular.

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Colegiales llegará a San Juan con una situación similar. El equipo está actualmente fuera del Reducido solamente por diferencia de goles y necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Para este partido, el cuerpo técnico recuperaría a Diego Mercado, quien cumplió la suspensión por acumulación de amarillas y volvería a ocupar un lugar en el mediocampo.

Otra de las novedades estaría en el ataque. Nazareno Funez, que sumó minutos ante Tristán Suárez, tendría posibilidades de comenzar desde el arranque y formar dupla ofensiva con Genaro Rossi.

En el fondo no se esperan grandes modificaciones, con Facundo Nadalín y Dante Álvarez por los laterales y Mauro Osores junto a Marchio en la zaga, según la formación que viene trabajando el equipo.

San Martín tiene además una lista de 20 convocados para el encuentro, entre ellos Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Emanuel Aguilera, Nicolás Paz, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje, Federico Murillo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Gabriel Hachen, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Nazareno Funez, Genaro Rossi y Rodrigo Nievas.

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