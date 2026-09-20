San Martín sabe que entró en la parte del torneo donde cada punto empieza a pesar más. Este domingo, desde las 17 en el estadio Hilario Sánchez, recibirá a Colegiales por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional, con una necesidad concreta: volver al triunfo y sostenerse entre los ocho que avanzarán al Reducido.
Con el Reducido en la mira, San Martín recibe a Colegiales
El Verdinegro enfrenta este domingo desde las 17 a Colegiales en el Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Está dentro del Reducido, pero en una zona ajustada y necesita sumar de a tres para afirmarse en la pelea.