Con el Reducido en la mira, San Martín recibe a Colegiales

Colegiales llegará a San Juan con una situación similar. El equipo está actualmente fuera del Reducido solamente por diferencia de goles y necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Para este partido, el cuerpo técnico recuperaría a Diego Mercado, quien cumplió la suspensión por acumulación de amarillas y volvería a ocupar un lugar en el mediocampo.

Otra de las novedades estaría en el ataque. Nazareno Funez, que sumó minutos ante Tristán Suárez, tendría posibilidades de comenzar desde el arranque y formar dupla ofensiva con Genaro Rossi.

En el fondo no se esperan grandes modificaciones, con Facundo Nadalín y Dante Álvarez por los laterales y Mauro Osores junto a Marchio en la zaga, según la formación que viene trabajando el equipo.

San Martín tiene además una lista de 20 convocados para el encuentro, entre ellos Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Emanuel Aguilera, Nicolás Paz, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje, Federico Murillo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Gabriel Hachen, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Nazareno Funez, Genaro Rossi y Rodrigo Nievas.