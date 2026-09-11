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¿Boca arriba, boca abajo o apilados?: cuál es la forma correcta de secar los vasos

La posición en la que se dejan los vasos después de lavarlos no es un detalle menor. Una forma permite que el agua escurra y se evapore más rápido, mientras que otra puede retener humedad.

Hay una discusión que se repite en casi todas las cocinas: ¿los vasos se dejan boca arriba o boca abajo después de lavarlos? La respuesta es más sencilla de lo que parece y tiene que ver, principalmente, con cómo se elimina la humedad.

La recomendación es colocarlos boca abajo sobre una superficie o escurridor que permita la circulación de aire. De esta manera, el agua puede salir por gravedad y el interior queda expuesto a una mejor ventilación.

Esto ayuda a acelerar el secado y evita que queden pequeñas acumulaciones de agua en el fondo. También reduce la posibilidad de que aparezcan marcas de minerales, humedad persistente u olores desagradables.

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Dejar los vasos boca arriba inmediatamente después de lavarlos hace que las gotas permanezcan en el fondo y tengan menos circulación de aire. El resultado puede ser un secado más lento.

Pero hay otro hábito todavía menos recomendable: apilar los vasos cuando todavía están húmedos. Al colocar uno dentro de otro se reduce prácticamente por completo la ventilación y la humedad queda atrapada.

Una vez que están completamente secos, la recomendación cambia. Para guardarlos dentro de la alacena, conviene colocarlos boca arriba, ya que así se evita que el interior quede en contacto con la superficie del mueble.

En resumen, la clave es simple: boca abajo para secar, boca arriba para guardar. La próxima vez que aparezca la discusión en la cocina, ya hay una respuesta.

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