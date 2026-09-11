¿Boca arriba, boca abajo o apilados?: cuál es la forma correcta de secar los vasos

Dejar los vasos boca arriba inmediatamente después de lavarlos hace que las gotas permanezcan en el fondo y tengan menos circulación de aire. El resultado puede ser un secado más lento.

Pero hay otro hábito todavía menos recomendable: apilar los vasos cuando todavía están húmedos. Al colocar uno dentro de otro se reduce prácticamente por completo la ventilación y la humedad queda atrapada.

Una vez que están completamente secos, la recomendación cambia. Para guardarlos dentro de la alacena, conviene colocarlos boca arriba, ya que así se evita que el interior quede en contacto con la superficie del mueble.

En resumen, la clave es simple: boca abajo para secar, boca arriba para guardar. La próxima vez que aparezca la discusión en la cocina, ya hay una respuesta.