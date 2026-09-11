Hay una discusión que se repite en casi todas las cocinas: ¿los vasos se dejan boca arriba o boca abajo después de lavarlos? La respuesta es más sencilla de lo que parece y tiene que ver, principalmente, con cómo se elimina la humedad.
¿Boca arriba, boca abajo o apilados?: cuál es la forma correcta de secar los vasos
La posición en la que se dejan los vasos después de lavarlos no es un detalle menor. Una forma permite que el agua escurra y se evapore más rápido, mientras que otra puede retener humedad.