Viral: la reacción de una mamá al recibir una manta de Chayanne

Lo que no esperaba era la reacción de su mamá, quien al abrir la caja —que también contenía stickers con el rostro de Chayanne— gritó de emoción cuando vio en la cobija el rostro perfecto, el rostro de su artista favorita [y quizá amor platónico]. No solo eso, tanto fue la exaltación que se puso la cobija sobre su cuerpo mientras gritaba con alegría, al punto de tomarse unos segundos del ver la cara de Chayanne y hacer lo que su hija no esperaba: darle un beso al cantante.

“Aquí todos somos hijos de Chayanne”, comentó la hija de la madre en la mencionada publicación de TikTok. Este clip ya ha generado diversos comentarios en redes sociales por la reacción de la mujer. El video cuenta con más de 3 millones de visitas, más de 550 mil me gusta y más de 10 mil comentarios en la popular red social. Se ha popularizado al punto que la joven compartió como otros medios han realizado noticias sobre la reacción de su mamá.

RESPONDE SOBRE SU MAMÁ

Usuarios de redes sociales preguntaron una consulta muy clásica en el mundo familiar: ¿Por qué todas las mamás son fans de Chayanne?. Ella respondió con un corto video donde muestra detalles —una computadora, una taza y muchos más objetos— de su madre y la conexión que tiene con el cantante, argumentando que la mujer es la fan número 1 del artista latinoamericano.